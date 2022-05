Marquez: Cilj operacije je, da poizkusim znova uživati ​​v dirkanju

"Bila je težka dirka, na začetku sem užival, v prvih šestih, sedmih krogih. Odlično sem začel in sem lahko vozil v bolj ali manj enakem tempu, ampak v nadaljevanju sem obupal, ker sem videl, da imam veliko bolečin ter pomanjkanje moči. Dirko sem končal, bilo je čustveno, vendar sem vseeno zadovoljen," je pokomentiral dirko za VN Italije.

Marquez, ki je v ZDA odletel danes, je dejal, da naj bi operacija trajala približno dve uri, "vendar pri operaciji nikoli ne veš". Po začetni oskrbi po operaciji v bolnišnici Mayo v Rochesterju v Minnesoti se bo Marquez vrnil domov v Madrid, kjer ga čaka nadaljnja oskrba in rehabilitacija, da se čim hitreje znova vrne na motocikel.

"To je operacija in vse se lahko zgodi. Nikoli ne veš. Ampak to je pravilna odločitev, saj s takšno vožnjo ne morem nadaljevati. Seveda te vedno skrbi, to je četrta operacija na isti roki. Ni lahko. Ko so me v petek poklicali, mi dali izvide in podali vse podatke, sem si oddahnil. Zame je bila to lahka odločitev in tudi pravilna odločitev za mojo prihodnost."

"Vendar ni tako, da bom opravil operacijo in (samodejno) znova zmagal. Ne. Cilj operacije je, da poizkusim znova uživati ​​v dirkanju in spet imeti normalno življenje. Da pozabim na zdravila proti bolečinam in vse te stvari, ki me spremljajo v zadnjem obdobju. To je cilj operacije. Potem, če imaš vse te stvari, in spet lahko uživaš v dirkanju, se bodo povečale tudi možnosti za dobre rezultate," je še vedno optimističen 29-letni dirkač, ki želi čim hitreje pozabiti na vse težave, ki so se nakopičile v zadnjih dveh sezonah.