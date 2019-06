Marquez akrobacije v zraku preživel brez bruhanja in sestopil s širokim nasmeškom

Marc Marquez nikoli ne zavrne priložnosti, da se z zmogljivo bencinsko zverino zapelje en krog. Toda ta pošastni stroj je imel tokrat krila in propeler. V edinstveni leteči izkušnji spoznal nove, divje občutke. A drvenje s 400 kilometri na uro po zraku in vrtoglave akrobacije ga niso navdušile do te mere, da bi opustil dirkanje z motocikli.