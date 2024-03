Marquez (p)o bližnjem srečanju z Bagnaio: Manever bi lahko bil tudi kaznovan

Čeprav so večji del slave po drugi dirki motociklistične sezone, ko je v Portimau šlo za VN Portugalske, pobrali prvi trije na tekmi, pa je bilo podobno zanimivo tudi v boju za mesta pod stopničkami. Motociklistični javnosti bo v spominu ostalo bližnje srečanje Marca Marqueza in Francesca Bagnaie v samem zaključku dirke, ko sta dirkača ostala brez vrhunskega rezultata. Naslednja dirka bo preizkušnja v ameriškem Austinu 14. aprila.

Bolj zanimivo je bilo dogajanje na mestih tik pod stopničkami. V boju za četrto mesto so bili lanski prvak Francesco Bagnaia, nekdanji prvak Španec Marc Marquez in novinec v tem razredu Pedro Acosta. Slednji se je pet krogov pred koncem mimo Bagnaia prebil na četrto mesto, svetovni prvak pa je ob poskusu prehitevanja tri kroge pred koncem zadel Marca Marqueza in končal v pesku.

Marquez se je sicer pobral in nadaljeval, toda s 16. mestom je nazadnje tudi on ostal brez točk. "Ko gre za boj za prvo mesto ali pa recimo po startu, ko se vsi "prerivamo", nimam nič proti bližnjemu stiku s konkurenti. Se mi zdi, da gre to v sklop boja za čim boljše pozicije. A ko gre za boj za končno peto ali šesto mesto, se mi zdijo takšni manevri, kot je bil ta Francesca Bagnaia v finišu dirke, neprimerni," je bil po ničli v Portimau brez dlake na jeziku Marc Marquez.

"Škoda, ker je do stika in nesreče prišlo tri kroge pred koncem, tako da sva oba s Peccom ostala brez dragocenih točk. Ko sedaj gledam nazaj, bi ga tako ali tako prehitel. Če ne v tistem krogu in ovinku, pa v naslednjem," je prepričan za Gazzetto Dello Sport.

"Pecco me je skušal zapreti, ni dovolil prehitevanja. Jaz z zunanje strani nisem mogel narediti kaj prida. Stik je bil neizbežen. Vodji dirke sem dejal, da je bil manever na robu dovoljenega. Niso ga kaznovali. So pa to stvari, ki se lahko zgodijo v vsakem trenutku dirke," je bližnje srečanje v 23. krogu in petem ovinku še enkrat podrobno opisal Marc Marquez in novinarja rožnatega italijanskega časnika prepričal, da v novi sezoni dirka drugače ... Bolj umirjeno in z glavo.

"Ne grem čez limit. V tej sezoni dirkam bolj z glavo. Zavedam se tudi, da sem član nove ekipe, tako da se na nekatere stvari še privajam. Če potegnem črto pod incident v Portimau, lahko le rečem, da se takšne situacije dogajajo, treba pa je poudariti, da je bil Pecco v tistem primeru milo rečeno preveč optimističen."