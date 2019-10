Marquez po ulicah Bangkoka vozil kot 'vodič' v tuk tuku

Aktualni svetovni prvak v razredu motoGP je povsem sproščen pred nedeljsko dirko za VN Tajske. Marca Marqueza le še nekaj "centimetrov" loči od novega naslova svetovnega prvaka, že četrtega po vrsti v razredu motoGP. Dirkaški konec tedna se s prenosi na Kanalu A in VOYO začne 4. oktobra, ko so na sporedu prvi prosti treningi. Jasno je, da bi Katalonec z drugo zaporedno zmago na novem tajskem dirkališču zagotovo osvojil naslov v kraljevem razredu,

Do konca sezone je sicer še kar nekaj dirk, a Marquez je kot kaže brez pritiska, saj se je v Bangkoku malce prevažal s hondinim motociklom, malce pa je bil kar "vodič" lokalnemu vozniku tuk tuka, saj je dirkač sam prevzel krmilo."Bil je naporen dan. Ampak bilo je prijetno, tudi vožnja s tuk tukom po mestu. Sedaj malo bolj poznam Bangkok. Bilo je celo bolj vroče, kot je tukaj," je ob prihodu v Buriram, kjer so temperature čez dan preko 30 stopinj Celzija (ob tem je visoka stopnja vlažnosti, okrog 80 odstotna).

Kar se tiče dirkaškega vikenda, pa je dejal: "Moramo ostati osredotočeni in mirni, saj bo pomembno opraviti z vsem, kot je treba in tako, kot smo to počeli do sedaj. Imeli smo dobre teste februarja, vendar bo potrebno še enkrat preveriti vse stvari. Nekaj delov steze je kar zahtevnih, površina steze pa je v glavnem dobra. Seveda visoka vlažnost in temperature pomenijo dodatne težave za telo, vendar ko si enkrat na motociklu, pozabiš na vse skupaj in se osredotočiš samo na dirkanje."