Marquez bi z zmago odskočil od zasledovalcev

MotoGP - VN Avstralije FOTO: VOYO

Phillip Island velja za eno najbolj zahtevnih in hkrati najlepših dirkališč v koledarju prvenstva. Zaradi svoje hitre konfiguracije dirkačem ne dopušča veliko prostora za napake. Hitro spreminjajoče se razmere lahko dogajanje še dodatno zapletejo ter poskrbijo za nepričakovane preobrate. Nedeljska dirka bo zaznamovala tudi dogajanje na sprintu, kjer je slavil Marc Marquez in na katerem je nesrečno padel Jorge Martin in tako izgubil pomembne točke v boju za naslov prvaka. Martin se je ob padcu tudi poškodoval in ne bo nastopil na dirki, kar bi lahko Marquez izkoristil in tako še povečal prednost v seštevku pred nadaljevanjem prvenstva.

Marc Marquez je slavil na sprint dirki FOTO: Profimedia

"Počutim se dobro. Zaradi grdega padca so še vedno prisotne bolečine. Odšel bom v Melbourne, kjer bom opravil nadaljnje preiskave, ki bodo pokazale resnost poškodbe," je uvodoma dejal nesrečni Martin in nadaljeval: "Sem živ in na varnem, kar je najbolj pomembno. Vesel sem, da se ni zgodilo kaj hujšega, trenutno se zdi, da sem poškodoval majhno kost, tako da sem vesel," je po padcu dejal nesrečni Martin.

Marquez bo dirko začel z najboljšega štartnega položaja, zanimivo pa bo, kdo lahko izkoristi odsotnost Martina in se poskusi vmešati v boj za zmago proti razpoloženemu Špancu. Med kandidati za vrh so med drugim Alex Marquez, ki je na sprintu dosegel drugo mesto, in Fabio Di Giannantonio, ki je osvojil drugo mesto.