Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP

Marquez bi z zmago odskočil od zasledovalcev

Phillip Island, 24. 10. 2026 22.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.I.
Marc Marquez

Zadnji dan dirkaškega vikenda za VN Avstralije bo postregel z najpomembnejšo dirko vikenda. Velika nagrada Avstralije na slovitem dirkališču Phillip Island. Hitri ovinki, dolge ravnine in nepredvidljive vremenske razmere vsako leto poskrbijo za izjemno dirkaško predstavo, v kateri lahko odločajo že najmanjše podrobnosti. Dirko boste lahko spremljali od 2:10 dalje na Kanalu A in VOYO.

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Pred dirko za VN Avstralije
    02:50
    Iz 24UR: Pred dirko za VN Avstralije
  • Padec Jorgeja Martina na sprint dirki v Avstraliji
    01:04
    Padec Jorgeja Martina na sprint dirki v Avstraliji
MotoGP - VN Avstralije
MotoGP - VN Avstralije
FOTO: VOYO

 

Phillip Island velja za eno najbolj zahtevnih in hkrati najlepših dirkališč v koledarju prvenstva. Zaradi svoje hitre konfiguracije dirkačem ne dopušča veliko prostora za napake. Hitro spreminjajoče se razmere lahko dogajanje še dodatno zapletejo ter poskrbijo za nepričakovane preobrate. Nedeljska dirka bo zaznamovala tudi dogajanje na sprintu, kjer je slavil Marc Marquez in na katerem je nesrečno padel Jorge Martin in tako izgubil pomembne točke v boju za naslov prvaka. Martin se je ob padcu tudi poškodoval in ne bo nastopil na dirki, kar bi lahko Marquez izkoristil in tako še povečal prednost v seštevku pred nadaljevanjem prvenstva.

Marc Marquez je slavil na sprint dirki
Marc Marquez je slavil na sprint dirki
FOTO: Profimedia

"Počutim se dobro. Zaradi grdega padca so še vedno prisotne bolečine. Odšel bom v Melbourne, kjer bom opravil nadaljnje preiskave, ki bodo pokazale resnost poškodbe," je uvodoma dejal nesrečni Martin in nadaljeval: "Sem živ in na varnem, kar je najbolj pomembno. Vesel sem, da se ni zgodilo kaj hujšega, trenutno se zdi, da sem poškodoval majhno kost, tako da sem vesel," je po padcu dejal nesrečni Martin.

Preberi še Marc Marquez dobil tako kvalifikacije kot sprint dirko, padec Martina

Marquez bo dirko začel z najboljšega štartnega položaja, zanimivo pa bo, kdo lahko izkoristi odsotnost Martina in se poskusi vmešati v boj za zmago proti razpoloženemu Špancu. Med kandidati za vrh so med drugim Alex Marquez, ki je na sprintu dosegel drugo mesto, in Fabio Di Giannantonio, ki je osvojil drugo mesto.

Razpored dirk na VN Avstralije
Razpored dirk na VN Avstralije
FOTO: 24ur.com
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
MotoGP Marc Marquez Phillip Island VN Avstralije Jorge Martin
  • Kotanyi vrtiljak 1
  • Kotanyi vrtiljak 2
  • Kotanyi vrtiljak 3
  • Kotanyi vrtiljak 4
  • Kotanyi vrtiljak 5
  • Kotanyi vrtiljak 6
  • Kotanyi vrtiljak 7
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Mama jo je zavrnila, ko je bila na dnu. Danes ji je igralka hvaležna
Zakaj nosečnicam pogosto upade spolna želja? Razlog ni vedno v partnerju
Zakaj nosečnicam pogosto upade spolna želja? Razlog ni vedno v partnerju
Starši, ki nevede razvajajo otroke, pogosto delajo teh 5 napak
Starši, ki nevede razvajajo otroke, pogosto delajo teh 5 napak
Nosečnost je skrivala več mesecev, zdaj pa je razkrila, kako ji je to uspelo
Nosečnost je skrivala več mesecev, zdaj pa je razkrila, kako ji je to uspelo
zadovoljna
Portal
Nekoč so ga nosile največje manekenke, zdaj ga je dobila ona: Je Fantasy Bra izgubil svoj prestiž?
Dnevni horoskop: Biki se bodo morali prilagoditi, škorpijone čaka uspeh
Dnevni horoskop: Biki se bodo morali prilagoditi, škorpijone čaka uspeh
10 let se ni obrila in pravi, da moških to sploh ne moti
10 let se ni obrila in pravi, da moških to sploh ne moti
To je jakna, ki jo bomo to jesen videvali povsod
To je jakna, ki jo bomo to jesen videvali povsod
vizita
Portal
Lahko vaša fotografija razkrije vaše dejansko zdravje?
Kdaj kilogrami postanejo zdravstveno tveganje? Odgovor ni tako preprost
Kdaj kilogrami postanejo zdravstveno tveganje? Odgovor ni tako preprost
Enostavna metoda za preverjanje telesne moči
Enostavna metoda za preverjanje telesne moči
Kako se soočiti s psihološkimi stiskami po zdravljenju raka
Kako se soočiti s psihološkimi stiskami po zdravljenju raka
cekin
Portal
Banka mu je pomotoma nakazala več kot 100.000 evrov. Njihova zahvala ga je pustila brez besed
Po plačilu najemnine jim ostane le nekaj sto evrov, drugim pa tisoče
Po plačilu najemnine jim ostane le nekaj sto evrov, drugim pa tisoče
Po 55. letu brez službe? Ena poteza skoraj podvoji možnosti za vrnitev na delo
Po 55. letu brez službe? Ena poteza skoraj podvoji možnosti za vrnitev na delo
Stanovanja so prodajali večkrat, kupci pa ostali brez vsega
Stanovanja so prodajali večkrat, kupci pa ostali brez vsega
moskisvet
Portal
Je brnenje polnilnika normalno ali znak okvare?
Moški po vsem svetu so sanjali o njej, a nihče ni poznal njene boleče skrivnosti
Moški po vsem svetu so sanjali o njej, a nihče ni poznal njene boleče skrivnosti
Od kokaina in kriminala do zaporniškega pekla: pretresljiva izpoved nekdanje hrvaške manekenke
Od kokaina in kriminala do zaporniškega pekla: pretresljiva izpoved nekdanje hrvaške manekenke
Osem ur spanja, pa ste še vedno nenaspani? Telo vam morda pošilja pomembno opozorilo
Osem ur spanja, pa ste še vedno nenaspani? Telo vam morda pošilja pomembno opozorilo
dominvrt
Portal
Tako nastanejo najbolj simpatični okraski za noč čarovnic
Ne čakajte na prvi mraz: tako jeseni zaščitite limonovec
Ne čakajte na prvi mraz: tako jeseni zaščitite limonovec
Kaj storiti, če se netopirji naselijo na vašem podstrešju?
Kaj storiti, če se netopirji naselijo na vašem podstrešju?
Sesalnik ne vleče več kot nekoč? Krivec je pogosto ena stvar, na katero skoraj vsi pozabimo
Sesalnik ne vleče več kot nekoč? Krivec je pogosto ena stvar, na katero skoraj vsi pozabimo
okusno
Portal
Sladko razvajanje med krompirjevimi počitnicami: 5 sladic, ki bodo navdušile otroke
Meso v ponvi spusti veliko tekočine? Verjetno delate to pogosto napako
Meso v ponvi spusti veliko tekočine? Verjetno delate to pogosto napako
Jabolčna pita ali štrudelj ne uspeta vedno enako: katere sorte jabolk so najboljše za peko?
Jabolčna pita ali štrudelj ne uspeta vedno enako: katere sorte jabolk so najboljše za peko?
Za hladne jesenske dni: hranljiva mineštra, ki je na mizi v 40 minutah
Za hladne jesenske dni: hranljiva mineštra, ki je na mizi v 40 minutah
voyo
Portal
Krik
Zaton vitezov
Zaton vitezov
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022