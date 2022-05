Marquez: Bil sem na tleh, a gledalci v Jerezu so moj motor dvignili nazaj

"Dobro, jasno je, da to reševanje ni prišlo z desno roko. Kar se tiče reševanja ... le vztrajal sem. Če bi padel, bi to bila moja krivda, saj sem bil predolg. Želel sem ostati v enakem položaju, toda ni se izšlo ... A to je bil eden od tistih dni, ko ti 'sede' tvegati, čeprav veš, da si na četrtem mestu, a pred seboj vidiš stopničke, dišijo ti in ogrejejo te. Podatkov o padcu nimam, vem, da je bil predvajan na televiziji, kjer sem videl, da je šlo za kot 65 stopinj ali nekaj takšnega, toda telemetrije še nisem uspel pregledati," je svoje reševanje, ki je spominjalo na čase pred zloglasno poškodbo desne roke (prav zaradi padca v Jerezu), opisala prva Hondina violina Marc Marquez.

"Bil sem praktično na tleh in mislim, da so me gledalci v Jerezu dvignili nazaj, da nisem padel," je srečo v nesreči, ko se je že ulegel na tla, opisal Marquez. A spektakularno se je s pomočjo levega komolca in kolena uspel vrniti na motor in ostal v igri za najvišja mesta. "Spet sem poskušal v boju za četrto mesto. Boril sem se za četrto mesto, kot bi to bila zmaga. To niso preveč optimistični cilji, a so realistični. Tako ne pride do frustracij in vedno ostane majhna motivacija, ki ti lahko pomaga pri naslednjih dirkah," je športno priznal Marquez.