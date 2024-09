Marquez: Bližje sem naslovu, kot sem bil prejšnji teden

"Imam več možnosti za osvojitev naslova prvaka motoGP kot prejšnji teden," je po drugi zaporedni zmagi vse bolj optimističen Marc Maruqez. Z drzno vožnjo v težkih razmerah v Misanu se je z devetega startnega mesta prebil na najvišjo stopničko. V skupnem seštevku se je približal letos najboljšima Jorgeju Martinu in Francescu Bagnaii. Nov uspeh so mu poskušali nekoliko pokvariti italijanski navijači, a se za to ni zmenil.