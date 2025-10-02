Marquez bo do konca sezone skušal podreti svoj rekord iz leta 2014

Solze sreče in olajšanja izpred štirih dni na Japonskem so se posušile, proslavljanje sedme lovorike v motoGP in devete v svetovnem prvenstvu pa se vsaj še do konca sezone umirja.

"Dobra zabava je bila. Vedno je lepo proslavljati, še posebej ob tako dobrem vzdušju, kakršnega imamo v naši ekipi. Glas je kritičen, malce sem utrujen. Bomo videli, ali si bom med koncem tedna uspel povrniti energijo," je povedal Marc Marquez.

To bo, če bo želel prekiniti prekletstvo v Mandaliki, potreboval. Ne le, da je indonezijska steza ob portugalski edina na letošnjem koledarju, na kateri še ni zmagal, na Lomboku celo sploh še ni videl cilja.