Marquez bo do konca sezone skušal podreti svoj rekord iz leta 2014

Solze sreče in olajšanja izpred štirih dni na Japonskem so se posušile, proslavljanje sedme lovorike v motoGP in devete v svetovnem prvenstvu pa se vsaj še do konca sezone umirja.
"Dobra zabava je bila. Vedno je lepo proslavljati, še posebej ob tako dobrem vzdušju, kakršnega imamo v naši ekipi. Glas je kritičen, malce sem utrujen. Bomo videli, ali si bom med koncem tedna uspel povrniti energijo," je povedal Marc Marquez.
To bo, če bo želel prekiniti prekletstvo v Mandaliki, potreboval. Ne le, da je indonezijska steza ob portugalski edina na letošnjem koledarju, na kateri še ni zmagal, na Lomboku celo sploh še ni videl cilja.
"Skušal se bom vrniti na stezo z enakim adrenalinom in željo, ki sem jo imel skozi celotno sezono. Res je, da sem v preteklosti, pred dolgimi leti, ko sem zmagoval in je bilo do konca sezone še nekaj dirk, sem prišel na naslednjo dirko po osvojenem naslovu napadalno naravnan in po zmago. Zdaj pa se počutim drugače," pravi Španec.
Leta trpljenja in odrekanj so ga naučila ceniti in uživati v danem trenutku. "Zelo sem trpel. Zato bi zdaj rad le užival. Skušal pa bom razumeti, ali bom lahko brez tega adrenalina, nadaljeval s takšno predstavo."
