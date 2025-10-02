Svetli način
Marquez bo do konca sezone skušal podreti svoj rekord iz leta 2014

Mandalika, 02. 10. 2025 21.47 | Posodobljeno pred 8 minutami

Eva Koderman Pavc , S.V.
Marcu Marquezu štiri dni po osvojenem sedmem naslovu svetovnega prvaka motoGP ni zmanjkalo izzivov. Prvi ga čaka že ta konec tedna v Indoneziji. Do konca sezone bo skušal podreti svoj rekord iz leta 2014, ko je v eni sezoni osvojil kar 13 zmag. Da bi mu to uspelo, mora dobiti tri od preostalih petih letošnjih velikih nagrad. Vprašanje pa je, ali ga bosta še vedno tako gnala adrenalin in želja, kot je bilo do osvojitve naslova. Dirkaški vikend v Indoneziji se prične s petkovimi prostimi treningi v jutranjih urah na VOYO.

Solze sreče in olajšanja izpred štirih dni na Japonskem so se posušile, proslavljanje sedme lovorike v motoGP in devete v svetovnem prvenstvu pa se vsaj še do konca sezone umirja.

"Dobra zabava je bila. Vedno je lepo proslavljati, še posebej ob tako dobrem vzdušju, kakršnega imamo v naši ekipi. Glas je kritičen, malce sem utrujen. Bomo videli, ali si bom med koncem tedna uspel povrniti energijo," je povedal Marc Marquez.

To bo, če bo želel prekiniti prekletstvo v Mandaliki, potreboval. Ne le, da je indonezijska steza ob portugalski edina na letošnjem koledarju, na kateri še ni zmagal, na Lomboku celo sploh še ni videl cilja.

"Skušal se bom vrniti na stezo z enakim adrenalinom in željo, ki sem jo imel skozi celotno sezono. Res je, da sem v preteklosti, pred dolgimi leti, ko sem zmagoval in je bilo do konca sezone še nekaj dirk, sem prišel na naslednjo dirko po osvojenem naslovu napadalno naravnan in po zmago. Zdaj pa se počutim drugače," pravi Španec.

Leta trpljenja in odrekanj so ga naučila ceniti in uživati v danem trenutku. "Zelo sem trpel. Zato bi zdaj rad le užival. Skušal pa bom razumeti, ali bom lahko brez tega adrenalina, nadaljeval s takšno predstavo."

