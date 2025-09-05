MotoGP
Marquez bo skušal podaljšati niz zmag na stezi, ki mu načeloma ne leži
Ta vikend je namenjen 15. motociklistični dirki sezone, ko se bodo dirkači razreda MotoGP borili za zmago na VN Katalonije. V Barceloni se bo znova skušal dokazati španski dirkač Marc Marquez, ki je prepričljivo vodilni v prvenstvu. Pred drugouvrščenim dirkačem, bratom Alexom Marquezom, ima namreč kar 175 točk prednosti. Dogajanje boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO, danes bosta na sporedu prva prosta treninga.
