Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogomet MotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
MotoGP

Marquez bo skušal podaljšati niz zmag na stezi, ki mu načeloma ne leži

Barcelona, 05. 09. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
S.V.
Komentarji
0

Ta vikend je namenjen 15. motociklistični dirki sezone, ko se bodo dirkači razreda MotoGP borili za zmago na VN Katalonije. V Barceloni se bo znova skušal dokazati španski dirkač Marc Marquez, ki je prepričljivo vodilni v prvenstvu. Pred drugouvrščenim dirkačem, bratom Alexom Marquezom, ima namreč kar 175 točk prednosti. Dogajanje boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO, danes bosta na sporedu prva prosta treninga.

Preberi še 'Povratek Marqueza na vrh se lahko kosa z dosežki Michaela Jordana'
Preberi še Marc Marquez: Barcelona ni ena mojih najljubših stez
VN Katalonije na Kanalu A
VN Katalonije na Kanalu A FOTO: 24ur.com
Urnik VN Katalonije
Urnik VN Katalonije FOTO: 24ur.com
motogp vn barcelone marquez
Naslednji članek

'Povratek Marqueza na vrh se lahko kosa z dosežki Michaela Jordana'

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1198