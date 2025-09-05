Marquez bo skušal podaljšati niz zmag na stezi, ki mu načeloma ne leži

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Prijatelj potarna prijatelju: Ima me, da bi se ločil. Kaj pa se ti je zgodilo? Občutek imam, da me žena vara. Kako si pa to ugotovil? Včeraj ni prespala doma in ko sem jo zjutraj vprašal, kje je bila, mi je odgovorila, da pri prijateljici Micki. Pa, saj to ni nič takega: O, pa je! Zakaj pa? Pri Micki sem bil jaz.