Marquez: Bolj kot odstop me boli dejstvo, da sem poceni zapravil 25 točk

Veliki šampion priznava, da ga zmaga Alexa Rinsa (SUZUKI Ecstar) ni presenetila. "Že pred uvodno dirko v Katarju sem napovedal, da se nam obeta sila zanimiva in obenem izenačena sezona, v kateri ne gre pričakovati, da boš svetovno prvenstvo osvojil sredi tekmovalnega obdobja. Alex je odličen dirkač, za seboj ima motivirano ekipo ljudi, ki stremijo k visokim ciljem. za naš šport je vse večja konkurenca odlična stvar, toda naši cilji so jasni: gremo po še en naslov svetovnega prvaka," je kot iz topa izstrelil večkratni svetovni prvak kraljevega razreda, ki ga najbolj moti dejstvo, da je prelahko zapravil novih 25 točk.



"Drži, da je kazalo na novo gladko zmago, toda v našem športu se napake dogajajo iz sekunde v sekundo. To je ena dobra lekcija za vse nas pri Hondi, saj si želimo že na naslednji dirki v Jerezu stvari postaviti na svoje mesto. Potrebno se je učiti iz lastnih napak, tokrat sem se malce prenaglil v prvotni oceni, kar me je stalo novega odličnega rezultata. Najpomembneje je, da v skupnem seštevku za vodilnim dirkačem zaostajamo zgolj za devet točk. Kot sem že dejal, čaka nas dolga, naporna in z rezultatskega zornega kota zelo zanimiva sezona. Izrazitega favorita ni,"je zaključil Marquez.