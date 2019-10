Marquez: Bratu ne bi dovolil zmagati, a nanj bi gledal drugače kot na ostale

Kot gost oddaje El Hormiguero, ki je bila v sredo na španskih televizijah najbolj gledana oddaja dneva, se je novi-stari prvak razreda motoGP Marc Marquezdotaknil tudi hudega padca, ki ga je utrpel na petkovem treningu za VN Tajske. Tam se je kasneje v nedeljo veselil tako zmage kot naslova prvaka. "Že dolgo nisem tako grdo padel. Dejali so mi, da sem utrpel silo 26G. Še vedno me malce boli hrbtenica," je pričel razlagati katalonski dirkač, vse skupaj pa začinil tudi s humorjem: "Najbolj me pri vsem skupaj jezi, da so kamere padec slabo posnele."