Marquez brez dlake na jeziku: Moj največji rival je Dovizioso

Prepričljivi zmagovalec zadnje motociklistične preizkušnje, šlo je za VN Argentine, Marc Marquez, je prepričan, da mu bo v boju za nov naslov svetovnega prvaka v razredu motoGP najbolj trd tekmec Italijan Andrea Diovizioso. "Dovi je bolj konstanten od Valentina Rossija. Ja, on je (bo) moj največji tekmec."

Marc Marquez FOTO: motoGP

ŠpanecMarc Marquez tudi na naslednji dirki, ko se bodo trudili na VN Amerik v Austinu, pričakuje hud boj z Andreo Doviziosom. "V boju za nov naslov me bo najbolj skrbel Dovi. Napreduje iz dirke v dirko. Zelo ga spoštujem in vem, da bo naredil vse, da me vrže s prestola," poroča italijanski časnik Corriere Dello Sport.

Prihajajoči dirkaški konec tedna bo bogat s prenosi tudi na Kanalu A in VOYO. Začnemo s petkovim prostim treningom od 13. ure naprej.

Serijski prvak kraljevega razreda motoGP je bil brez dlake na jeziku ... "Največja razlika glede na minule sezone je ta, da Dovizioso dobro dirka tudi na stezah, kjer je bil v preteklosti v ozadju. Zelo napreduje in verjamem, da bo tako tudi v tekoči sezoni. Že v Argentini, kjer v zadnjih sezonah ni krojil vrha, je uspel stopiti na zmagovalni oder," je opazil Španec in še enkrat poudaril, da bo prav Dovizioso najbolj trd tekmec v boju za novo naslov. Marquez je ocenil, da je tudi on sam z napredkom na določenih stezah v preteklosti prav na ta način koval pot proti naslovu svetovnega prvaka.





Marc Marquez in Valentino Rossi FOTO: 24ur.com