Marquez: Če ne bi znal dirkati pod pritiskom, se ne bi pridružil Ducatiju

Sezona dirkanja razreda motoGP se je ravnokar končala, a dirkače je po koncu čakalo še eno opravilo. V Barceloni so po sklepnem dejanju sezone 2024 opravili prva testiranja pred sezono 2025. Mnogi dirkači so tako prvič preizkusili nove motocikle, tudi novopečeni prvak Jorge Martin in šestkratni prvak Marc Marquez, ki je prvič sedel na novega Desmosedicija GP25.

Za Marcom Marquezom je prva sezona pod okriljem Ducatija, v kateri je dokazal, da se še lahko kosa z najboljšimi. Po treh zmagah na velikih nagradah in sedmih uvrstitvah na stopničke, zmagi na sprint dirki in devetih uvrstitvah na sprinterske stopničke, je 31-letni Španec sezono končal le za Jorgejem Martinom in Francescom Bagnaio. S slednjim si je na testiranjih v Barceloni tudi prvič delil garažo.

A s prestopom k daleč najboljši ekipi zadnjih nekaj let prihaja tudi pritisk, ki pa se ga šestkratni prvak razreda motoGP ne otepa: "Počutim se udobno, počutim se sproščeno. Seveda bo pritisk prisoten, vendar ga bom sprejel. Če ne bi znal dirkati pod pritiskom, se ne bi odločil za takšno pot in se ne bi pridružil Ducatiju. Rad imam pritisk, vem da se bom moral soočiti z njim in zavedam se, da je odgovornost biti v najboljši ekipi na startu ta, da se moraš na vsaki dirki poskušati boriti za uvrstitve na stopničke. Potem pa se lahko zgodi karkoli. Lahko si prvak ali pa ne, kot so videli letos, ko je Pecco zmagal na 11 dirkah in končal na drugem mestu. Vendar je imel neverjetno sezono in je nastopil na najboljši način."

Marc Marquez na Desmosediciju GP25 FOTO: MotoGP

Marquez je imel sicer že v ravnokar končali sezoni pri moštvu Gresini Ducati nekaj tovarniške podpore, vendar še zdaleč ne takšne, kot jo bo imel v novi sezoni kot član tovarniške ekipe Ducatija. "V letošnji sezoni sem videl, kako deluje ustroj Ducatija, ki ne podpira le tovarniške ekipe. Pomembno jim je tudi delo satelitskih ekip in njihovi podatki. Te imajo zanje enako vrednost kot podatki, ki jih dobijo od tovarniške ekipe. Ukvarjajo se s podrobnostmi in to je pomembno, če želiš biti na pravi poti, kar Ducati zagotovo je," je prvo leti pri Ducatiju opisal starejši izmed bratov Marquez in o prvem dnevu testiranj dodal: "Za nami je super dan, res sem užival. Spoznal sem se z inženirji in tehniki, saj ko prestopiš v uradno ekipo, ti dajo dolg seznam stvari, ki jih moraš preizkusiti, in to pomeni, da je dirkač predvsem na začetku veliko pri inženirjih. Prvi občutki so dobri, a vem, da je to šele začetek." Marc je torkova testiranja sicer končal na četrtem mestu, hitrejši od njega so bili le njegov mlajši brat Alex Marquez, Fabio Quartararo in njegov novi moštveni kolega Bagnaia.