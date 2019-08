Marquez: Če osvojim naslov, si takšnih dirk ne bo zapomnil nihče

Le nekaj metrov je v nedeljoMarca Marqueza ločilo do nove zmage in zanj sploh prve na VN Avstrije. To je bilo za Španca že tretje zaporedno drugo mesto v Spielbergu, v vseh treh primerih pa so na koncu slavili dirkači Ducatija, zato je 'poraz' še nekoliko bolj boleč. A 26-letnik se kljub temu zaveda, da je boj v skupnem seštevku praktično njegov, saj ima osem dirk pred koncem velikih 58 točk prednosti. Naslov bi mu lahko vzela le še čudež ali hujša poškodba. Prav zaradi tega si aktualni prvak po dirki z drugim mestom ni pretirano belil glave: "Že pred nekaj leti sem se naučil, da če na koncu sezone osvojiš naslov, si posamezne dirke ne zapomni nihče. Drugo mesto me ne boli preveč, ker je bil Andrea Dovizioso celoten vikend v izjemni formi, poleg tega pa sem v skupnem seštevku še vedno v najboljšem položaju. O dirki nihče ne bo govoril do prihodnjega leta, ko se znova vrnemo v Spielberg."