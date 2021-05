Marquez čuti, da je bližje vodilnim: Dirkal sem tako, kot sem želel

"Zaradi razmer na stezi ali zaradi dirkališča samega se mi zdi, da sem bil veliko bližje vodilnim kot sem bil v Portimau in Jerezu," je Marqueza po kvalifikacijah citirala spletna stran madridskega dnevnika AS . "Veliko pove dejstvo, da sem bil prvi na tretjem prostem treningu, pa če je bilo v mokrem ali ne, saj to pomeni, da sem imel dober ritem. Ko sem šel na mokro stezo, sem pomislil: 'Saj nisi pozabil, kako se dirka!' Skozi vse ovinke sem lahko šel tako, kot sem želel jaz, nisem izgubljal veliko v enem in nato veliko pridobil v drugem, temveč sem lahko dirkal tako, kot sem želel," je bil zadovoljen.

'Če bo mokro, bo večja loterija' "Pozneje sem imel na suhi stezi več težav, kar je logično. V dveh ali treh ovinkih sem izgubljal veliko. Nato mi je uspelo nadoknaditi v drugih, a meja je meja. Jutri (v nedeljo, op. a.) bo strategija močno odvisna od vremenskih razmer. Če bo mokro, bo večja loterija, več bo nevarnosti za padec, a če bi lahko v mokrem začel razmišljati le o lastnem dirkanju in poskušal začutiti dirko ter dal od sebe sto odstotkov ... Če bo dirka 'suha', potem bom moral začeti z razmišljanjem o razporejanju moči za to, da bi vseh 27 krogov odpeljal stabilno in dobro zaključil dirko," je nadaljeval Marquez.

Katalonec pravi, da si jutri ne želi prekinitev oziroma tako imenovane "flag to flag" dirke, ko bi s kolegi moral sredi dirke zamenjati motocikel. V dirko se bosta s prvega in drugega startnega položaja sicer pognala dirkača tovarniške ekipe Yamahe, Quartararo in Maverick Vinales, kar je prvi kvalifikacijski "dvojček" tovarniških yamah po Mugellu 2017.

"Vedno sem dobro dirkal 'flag to flag', toda ne verjamem, da bi bilo to zame najbolje, preprosto zato, ker še vedno opažam, da v primeru čudnega ali agresivnega giba motocikla še nimam popolnega nadzora,"je dodal Marquez. "Nimam moči, precej me nese v levo, kjer se počutim dobro. Jutri ne bi rad 'flag to flag', a če bo tako, potem se bomo poskušali kar najbolje prilagoditi, a upajmo, da ne bo tako. To ni všeč nikomur. Upajmo, da bo dirka povsem 'mokra' ali povsem 'suha'."