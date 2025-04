Marquez: Da sem bil hiter v Katarju, je zelo pomenljivo

OGLAS

Zdi se, kot da lahko Marca Marqueza na prvih dirkah letošnje sezone premaga le on sam, kot je bilo to na dirki v Austinu. In ko se to ne zgodi, mu nihče ne more do živega. Tako je bilo tudi minuli konec tedna v Lusailu, ko je Španec prišel do četrtega pole positiona, četrte zmage na sprintu in nato še do tretje nedeljske zmage. Po sanjskem vikendu na Bližnjem vzhodu je osemkratni svetovni prvak znova prevzel vodstvo v skupnem seštevku, ki ga je po VN Amerik moral predati mlajšemu bratu.

"To je zame najpomembnejši vikend letošnje sezone do sedaj, saj gre za dirkališče, na katerem smo jaz in tudi moji tekmeci pričakovali, da bom imel težave. Francesco Bagnaia je računal na to, bil je zelo hiter, toda uspelo mi je povečati prednost pred njim, kar je pomembno, kot je tudi dejstvo, da sem znova vodilni v skupnem seštevku," je bil po dirki v izjavi za uradno spletno stran presrečen Marquez.

A pot do zmage v nedeljo ni bila enostavna. Po dobrem startu je imel manjše bližnje srečanje z bratom Alexom Marquezom, ki ga je za prevzem vodstva izkoristil Franco Morbidelli. "Dotik z Alexom je bila bolj moja napaka kot njegova. Odprl sem ročico za plin, začutil, da sem nekoliko zdrsnil, in nato ročico za plin nazaj zaprl, česar pa on ni pričakoval. Zaradi tega me je zadel, Morbidelli pa me je prehitel po zunanji strani. Na srečo sva oba ostala na motociklu," se je trenutka na samem začetku dirke spominjal 32-letnik.

Tudi v naslednjih krogih je bil zadržan. Razlike do vodilnega Morbidellija ni topil, iz ozadja pa se mu je po odličnih uvodnih krogih bližal Bagnaia. In ko ga je moštveni kolega tudi prehitel, je Marquez prestavil v višjo prestavo. "Način, na katerega sem odpeljal to dirko, je bil zelo pameten. Te strategije sem se poslužil, ker ne bi preživel 22 krogov v ospredju, zato sem na polno odpeljal zgolj zadnjih pet krogov. Ko sem videl, da se Morbidelli oddaljuje, sem vedel, da preveč porablja pnevmatike, in pričakoval sem, da bo popustil. Vedel sem tudi, da se mi bo Bagnaia približal, saj če dirkaš na polno od začetka, se kmalu približaš vodilnim. Ko me je prehitel, sem si rekel, da se sedaj dirka zares začne," je svojo taktiko po dirki razlagal Marquez.

Italijanu je vrnil udarec in se mu odpeljal, prehitel tudi Morbidellija, nato pa v boju za zmago strl še odpor Mavericka Vinalesa. Vinales je sicer po dirki ostal brez drugega mesta, saj je imel med dirko prenizek tlak v pnevmatikah, za to pa bil kaznovan s 16 sekundami pribitka.

"Začel sem navijati svoj tempo in prehitel Bagnaio. Ko sem prvič ob sebi videl KTM, sem mislil, da je Acosta, toda ne, bil je Maverick. Njegova predstava je bila neverjetna, dirkal je odlično. Toda v zadnjih krogih sem bil znova spredaj," je razplet dirke pred mikrofoni organizatorja tekmovanja komentiral Španec.

Po dirkaškem koncu vikenda na dirkališču, na katerem je Marquez prvič in zadnjič slavil v dominantni sezoni 2014, je 32-letnik ponovno prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Sedaj ima pred bratom Alexom 17 točk prednosti, pred Bagnaio pa 26.

