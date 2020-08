Marquez: Da, vrnitev v Jerezu je bila napaka, toda po bitki je lahko biti general

"Jasno je, da je po sedmih letih, v katerih nisem izpustil niti ene dirke, malce nenavadno ne biti del karavane motoGP, toda treba je biti potrpežljiv, treba je spoštovati telo," je v pogovoru za španski DAZNpovedal aktualni svetovni prvak, ki bo ta naziv po koncu letošnje sezone moral prepustiti nekomu drugemu. V letošnji sezoni smo priča izjemni izenačenosti, zdi se, da je nemogoče iskati izrazitega favorita za končni naslov. Ker se dirkači dobro zavedajo, kakšna priložnost zanje je, ko v karavani ni vladarja zadnjih sezon, bodo zagotovo še bolj grizli v boju za naslov prvaka. "Zame je največje presenečenje ta izenačenost, zmaga Binderja me je prav tako presenetila, ne le zato, ker mu je uspelo, temveč način, kako jo je dosegel. Izpostavil bi izjemno izenačenost med ekipami, KTM se je približal," je dozdajšnji potek sezone opisal Marquez (intervju je bil opravljen pred današnjo dirko, ki jo je dobil Miguel Oliveira).

'Če bi vam zdravnik rekel, da lahko hodite brez bergel ...'

Pravi, da vrnitev ni bil izsiljena z njegove strani, temveč da je le sledil besedam zdravnikov. "Prvič, po prvi operaciji smo sledili priporočilom zdravnikov, ki so nam z mirnostjo zagotavljali, da se lahko vrnem na motor. Niti oni niso pričakovali, da bo ploščica popustila, toda še naprej sem jih zaupal, v doktorja Mira in njegovo ekipo, saj lahko napako naredi kdor koli," je pojasnil Marquez. "Iskreno bom odgovoril: dam vam primer: če ti zdravniki operirajo nogo in ti rečejo, da lahko hodiš brez bergel in te ne boli, kaj boš naredil? Hodil boš brez bergel. To je primer, toda izpostavljen bi bil enakemu tveganju pozneje v Brnu kot na Red Bull Ringu. Da se kost zaceli, potrebuje od šest do osem tednov. V Jerezu so minili štirje dnevi, Brno je sledilo čez dva tedna, Spielberg pa čez tri, kost bi bila enako krhka, toda po tej operaciji ploščica ni zdržala, kar so predvidevali zdravniki,"je o vrnitvi na drugi dirki sezone še povedal dirkač iz Cervere. "Vrnitev je bila napaka, toda po bitki je lahko biti general. Sem prvi, ki je zaupal doktorju Miru in njegovi ekipi, saj so me že neštetokrat operirali in vse so bile uspešne," je razložil Hondin dirkač.