Marquez: Dakar? Da, a z avtom. Z motociklom bi se zame gotovo slabo končalo

" Poznam se in zato vem, da bis e gotovo zame avantura na reliju Dakar končala klavrno, oziroma z odstopom. Skorajda prepričan sem tudi s poškodbo ," je intervju začel dirkač Honde, ki se zaveda, da bo mu z motociklom na reliju Dakar trda predla. A ima rešitev. " Z motociklom ne, bi pa se z veseljem preizkusil v avtu. Ideja nastopiti na Dakarju v meni tli že dalj časa in nikoli ni zamrla. Ja, nastop na tem reliju je eden mojih večjih ciljev v prihodnosti ," je priznal 30-letni Katalonec, ki pa v isti sapi sporoča, da bi morebitno sodelovanje na Dakarju vzel kar se da resno. " Če bom, oziroma ko bom nastopil, bom naredil vse, da pridem do dobrega rezultata. Zgolj sodelovanje me ne zanima ," sporoča možakar iz Cervere. " Se pa še kako zavedam, da je priprava na reli zelo zahtevna in specifična ."

Marquezu je jasno, da bi v primeru nastopa v kategoriji "štirikolesnikov" del usode zaupal tudi sovozniku, sopilotu ... "Moral bi se naučiti in navaditi zaupati še drugim osebam. V razredu motoGP si na dirkališču sam in se moraš zanesti le in samo zgolj nase. V puščavi bi bilo drugače. Najbolj slikovito bi se izrazil, če ponovim besede Carlosa Sainza, ki mi je že nekoč rekel, da je navigator pravzaprav tvoja desna noga na pedalu in odločilni par oči."

Moštva in dirkači razreda motoGP v sezoni 2023:

Monster Energy Yamaha: Fabio Quartararo in Franco Morbidelli

Gresini Racing MotoGP: Alex Marquez in Fabio di Giannantonio

Ducati Lenovo Team: Francesco Bagnaia in Enea Bastianini

Prima Pramac Racing: Johann Zarco in Jorge Martin

KTM Factory Racing: Jack Miller in Brad Binder

Repsol Honda Team: Marc Marquez in Joan Mir

Tech3 GASGAS Factory Racing: Pol Espargaro in Augusto Fernandez

RNF MotoGP Team: Miguel Oliveira in Raul Fernandez

Aprilia Racing: Aleix Espargaro in Maverick Vinales

LCR Honda: Alex Rins in Takaaki Nakagami

Mooney VR46 Racing Team: Luca Marini in Marco Bezzecchi