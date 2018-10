'Za Hondo je zelo pomembno, da lahko naslov osvojimo doma'

Pred nedeljsko dirko za VN Japonske v Motegiju si je aktualni svetovni prvak razreda motoGP Marc Marquez zaželel, da bi mu s sodelavci na dirki pred domačimi navijači uspelo izboljšati pospeške motocikla, ki je Katalonca popeljal na prag tretjega zaporednega in skupno sedmega naslova svetovnega prvaka.

Marquez opozarja, da bo morala njegova honda storiti korak naprej, če se bo želel za zmago boriti s članoma ekipe Ducati Andreo Doviziosomin Jorgejem Lorenzom. Na prejšnji dirki v tajskem Buriramu je Katalonec najverjetneje že storil odločilen korak k potrditvi tretjega zaporednega naslova v kraljevem razredu, sicer petega v karieri in osmega skupno, potem ko je prvo dirko v takratnem razredu 125cc odpeljal leta 2008.

Hitra pospeševanja bodo ključnega pomena

"Imamo prvo žogico za zmago na Hondini domači dirki, to pa je zelo pomembno za našo znamko. Seveda bomo poskusili priti do čim boljšega rezultata pred njenimi ljudmi in domačimi navijači," je posebno motivacijo za uspehe na zadnjih preizkušnjah razkril Marquez. Katalonec mora dirko končati pred Doviziosom, Valentino Rossi(Movistar Yamaha) pa ne sme zmagati, na kar velika Hondina nasprotnica sicer čaka že rekordnih 24 dirk.