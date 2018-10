Marquez: Dokler bom v karavani, bom skušal še povečati število naslovov

Šest sezon v razredu motoGP in kar pet naslovov prvaka ter eno skupno tretje mesto. To je statistika Marca Marqueza, pri kateri pa se Katalonec ne želi ustaviti. "Prihodnjo sezono bom začel, kot da nisem osvojil še nobene lovorike in to je edina prava pot. Vem, da bom pod pritiskom, tako kot so vsi najboljši dirkači, toda vsi najboljši dirkači se pripravljajo za to, da osvojijo prvenstvo. Če zaključiš na drugem mesto, je to dobra sezona, toda cilj ni dosežen. Dokler bom v karavani, bom skušal še povečati število naslovov," je bil jasen Marquez.