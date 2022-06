Marquez: Dvakrat sem bil tik pred tem, da končam kariero

Marc Marquez, nekdanji serijski motociklistični prvak, ima v zadnjih letih velike zdravstvene težave. Prav zaradi njih v zadnjih sezonah njegova slava močno bledi, zato 29-letni dirkač iz Cervere ni bil več v igri za laskavi naslov svetovnega prvaka. Tu in tam je zablestel, spomnil na svoje blesteče čase, a kontinuitete ni bilo. In je tudi še ne bo. Marquez je namreč tekoči sezoni pomahal v slovo, po operaciji desne roke ga čaka daljša rehabilitacija in boleče vračanje na dirkaške steze. Je pa odločen, da povrne staro slavo. Marquez je medtem priznal, da je še nedavno razmišljal tudi o koncu kariere. In to kar dvakrat.

Marc Marquez je v začetku meseca uspešno prestal operacijo desne rame, ki jo je opravil Sanchez Sotelo na kliniki v Minnesoti v ZDA. Operacija je bila zapletena, kar so potrdili tudi iz klinike, saj je trajala skoraj tri ure.

"Čeprav je bila operacija zahtevna, pa smo z njenim končnim razpletom zadovoljni. Marquezu želimo gladko okrevanje in uspešno vrnitev na dirkališča," so takrat zapisali v kliniki. In res, 29-letni dirkač iz Cervere je ostal onstran velike luže, točneje v Minnesoti, po prvem okrevanju po operaciji pa se je vrnil v domovino. "Odslej je cilj le en: čim bolje opraviti z rehabilitacijo. Torej se ravnati po ukazih zdravniške in terapevtske službe. Vse v želji, da se čim prej vrnem, in to povsem zdrav. Ne želim, da se na to poškodbo kasneje lepijo repi," je bil za Corriere Dello Sport slikovit Marquez, ki ga zadnja leta zelo mučijo številne poškodbe. Moral je na še eno operacijo desne roke, ki si jo je zlomil leta 2020. To je sporočil na dirki v Mugellu, kjer je v kvalifikacijah spet grdo padel, čeprav na prvi pogled tokrat ni bilo resnejših posledic. Po prekinitvi je nadaljeval boje v kvalifikacijah. Spomnimo, težave z desno roko ima vse od padca in zloma poleti 2020. Takrat je zaradi počasnega okrevanja izgubil preostanek sezone, lani se je vrnil, a mu nikakor ni šlo tako, kot si je želel. Tudi v tej sezoni je imel precej težav in bil pred predčasnim koncem šele na desetem mestu seštevka v motoGP.



icon-expand Marc Marquez FOTO: Instagram

Verjetno je tudi zato v preteklosti že skorajda obup(av)al. "Bili so trenutki in bila so obdobja, ki jih ne bi privoščil nikomur. Preletavale so me črne misli in kar nekajkrat sem pomislil na najhuje. Zdelo se mi je, da najbolje, da neham. Preveč sem trpel, najhuje je bilo boriti se nekje v ozadju, tavati pri repu. Nazadnje se je to zgodilo lani spomladi, ko sem se vnovič vračal, a so bile težave in bolečine tako hude, da nisem mogel normalno živeti, kaj šele dirkati. Takrat sem šel z glavo skozi zid, vztrajal, pa čeprav nisem bil konkurenčen najboljšim. V naši karavani samih mojstrov je nemogoče konkurirati, če si nekje na 60 % sposobnosti," je italijanskemu časniku priznal Marquez in dodal, da je bilo tudi leto 2022 neizprosno in da ga je enostavno moral prekiniti. "Potrebno je bilo nekaj sproti. Narediti temu konec. Tudi v letu 2022 se mi je, tako kot lani spomladi, porodila misel, da je najbolje končati kariero. Bilo je to po nesreči v Mandaliki." Marc Marquez je črnogledost vrgel v drugi plan. O negativnih scenarijih ne razmišlja več. Njegovo koncentracijo bremeni zgolj želja, da rehabilitacijsko obdobje opravi tako, kot je treba. "In ničesar ne želim prehitevati. Ravnal se bom po ukazih strokovnjakov, poslušal pa bom tudi svoje telo. Ničesar ne bom prehiteval, v to sem prepričan. Zaenkrat se nahajam še na začetku rehabilitacije," je za Corriere Dello Sport še dejal Marquez. "Potrebno je biti realen. Do leta 2019 me je naprej vlekla misel po zmagah, ambicija, da si vedno in povsod prvi. Sedaj so pred mano drugi izzivi, narediti moram vse, da bom lahko normalno dirkal. In če se bom na stezi počutil dobro, bom tudi hiter in posledično bodo prišli tudi vrhunski rezultati."

'V sebi še imel "šampionskost" za osvojitev devetega naslova'

Marc Marquez ima še naprej najvišje močne ambicije. Cilj je vezan samo in zgolj na osvojitev novega naslova svetovnega prvaka v kraljevem razredu motoGP. To bi bil deveti v karieri ... "Globoko v sebi verjamem, da je cilj dosegljiv. Zaupam si in mislim, da sem v oceni realen. Gotovo imam v sebi tisto, kar imajo prvaki. Veliko moram narediti v smeri vožnje, ki se je od poškodbe roke spremenila. Tehnika ni več ista, zato izgubljam na vsakem ovinku," je bil slikovit starejši od bratov Marquez.

Dirkače v motociklističnem SP zdaj čaka poletni premor, saj bo naslednja dirka v Silverstonu na sporedu šele 7. avgusta.