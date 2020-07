Marquez: Edini cilj je preveriti občutke na tretjem treningu

Marc Marquez je po zlomu desne nadlahtnice na nedeljski dirki v torek v Barceloni odšel na operacijo roke, ki je popolnoma uspela, živec pa na srečo Katalonca ni bil poškodovan. Če si je marsikateri njegov navijač oddahnil in pričakoval vrnitev na dirki v Brnu, pa je Marquez presenetil s četrtkovo vrnitvijo v Jerez. Zdravniki so mu dali zeleno luč, kar se tiče sposobnosti dirkanja, a 27-letnik se najbrž zaveda, da je nastop na dirki v nedeljo še vedno pod vprašajem. "Z ekipo imamo le en cilj: videti, kakšni bodo občutki na tretjem prostem treningu. Videli bomo, v kakšnem stanju je roka, nato pa določili naš naslednji cilj," je Honda prenesla Marquezove besede.

Marquez je poudaril, da ima zeleno luč zdravnikov, da ponovno sede na motor. "To pomeni, da lahko vozim, a po pogovoru s Hondo sem se odločil, da se na motor usedem šele v soboto," je dodal Marquez, ki je na nedeljski, uvodni dirki sezone razreda motoGP padel, ko se je z 18. mesta prebil vse do tretjega. Kazalo je, da bo ugnal še Mavericka Vinalesa in zaključil na drugem mestu, a mu je sanjski povratek preprečil zdrs zadnjega kolesa in grd padec."Dobro sem spal, jasno je, da je bolečina prisotna, toda s fizioterapijami se je stanje precej izboljšalo," je pojasnil aktualni svetovni prvak, ki si po ničli na začetku sezone ne želi nabrati dodatnega zaostanka za konkurenti, na čelu z zmagovalcem prve dirke Fabiojem Quartararojem in rojakom Vinalesom.