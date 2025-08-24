Svetli način
MotoGP

Marquez ekskluzivno: Slovo od Honde je bila naložba v mojo kariero

Balatonfokajar, 24. 08. 2025 15.37 | Posodobljeno pred 16 minutami

Eva Koderman Pavc
Marc Marquez je nedvomno prvi zvezdnik prvenstva motoGP. 32-letni Španec v tej sezoni znova kaže šampionsko formo, kakršno smo spremljali v letih med 2013 in 2019, in vztrajno koraka devetemu naslovu svetovnega prvaka naproti. Dirkač Ducatija si je na Balaton Parku vzel čas za našo televizijo in z Evo Koderman Pavc spregovoril tudi o zasebnem življenju.

Marca Marqueza je svetovna javnost spoznala leta 2013, ko je v svoji krstni sezoni v elitnem motoGP začel podirati rekorde in postal novi zvezdnik tega športa. V bogati karieri je doslej osvojil osem naslovov svetovnega prvaka. Deveti naslov, s katerim bi se izenačil z motociklistično ikono Valentinom Rossijem, mu takorekoč lahko prepreči le poškodba. Njegova prednost pred najbližjim zasledovalcem, mlajšim bratom Alexom, namreč po 14. prizoriščih znaša že velikih 175 točk.

Naša novinarka Eva Koderman Pavc se je pred dirko na Madžarskem znova usedla z Marquezom in se v ekskluzivnem pogovoru dotaknila njegove prevlade v tej sezoni, slovesa od Honde, ki je bilo, kot pravi 32-letni Španec, najtežje v njegovem življenju, vzdušja v ekipi Ducati, odnosa z bratom Alexom in dekleta Gemme. Bo kmalu postala njegova zaročenka? Podrobnosti v intervjuju.

