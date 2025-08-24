Marquez ekskluzivno: Slovo od Honde je bila naložba v mojo kariero

Marca Marqueza je svetovna javnost spoznala leta 2013, ko je v svoji krstni sezoni v elitnem motoGP začel podirati rekorde in postal novi zvezdnik tega športa. V bogati karieri je doslej osvojil osem naslovov svetovnega prvaka. Deveti naslov, s katerim bi se izenačil z motociklistično ikono Valentinom Rossijem, mu takorekoč lahko prepreči le poškodba. Njegova prednost pred najbližjim zasledovalcem, mlajšim bratom Alexom, namreč po 14. prizoriščih znaša že velikih 175 točk.
Naša novinarka Eva Koderman Pavc se je pred dirko na Madžarskem znova usedla z Marquezom in se v ekskluzivnem pogovoru dotaknila njegove prevlade v tej sezoni, slovesa od Honde, ki je bilo, kot pravi 32-letni Španec, najtežje v njegovem življenju, vzdušja v ekipi Ducati, odnosa z bratom Alexom in dekleta Gemme. Bo kmalu postala njegova zaročenka? Podrobnosti v intervjuju.
