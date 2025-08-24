Marquez ekskluzivno: Slovo od Honde je bila naložba v mojo kariero

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Janezek je imel v šoli izpit. Učitelj ga vpraša: "Janezek, povej mi, koliko žarnic je v tem razredu?" Janezek pogleda in vidi samo eno luč, zato je odgovoril: "Ena!" Učitelj reče: "Žal mi je Janezek, padel si, ker imam jaz še eno žarnico v žepu." Čez dva meseca je imel Janezek popravni izpit. Učitelj ga vpraša: "No, Janezek, povej mi zdaj, koliko žarnic je v tem razredu?" Janezek takoj odgovori: "Dve!" "Ne, Janezek, tokrat je pravilen odgovor ena, ker jaz nimam nobene žarnice v žepu!" "Jo imam pa jaz!" reče Janezek.