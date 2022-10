Marquez: Fantje pred mano so bili odlični, zmagovalnega odra ni bilo moč ujeti

Nov pozitiven rezultat za Marca Marqueza v sezoni razreda motoGP. Drugič zapored se je nekdanji serijski šampion udaril z najboljšimi za zmagovalni oder, dirko v Buriramu, za VN Tajske. Končal je na (dobrem) petem mestu in tako vnovič dokazal, da so zdravstvene težave, ki so zaznamovale zadnji dve sezoni, že bolj ali manj preteklost ... Prvenstvo motoGP se bo sredi oktobra preselilo na avstralski Phillip Island, nato sledita še postanek v Maleziji in sklepno dejanje v španski Valencii.

To je bil dan iz nočne more za vodilnega Fabia Quartarara in Španca Aleixa Espargara, drugega izzivalca v vrsti za svetovno krono. Na prvi dirki v kraljevskem motociklističnem razredu na Tajskem po letu 2019 je zasedel 11. mesto in za Quartararom v razvrstitvi prvenstva zaostaja za 20 točk.

Francesco Bagnaia se je v skupnem seštevku vodilnemu Francozu Fabiu Quartararu, ki ga v Buriramu sploh ni bilo med dobitniki točk (zasedel je 17. mesto), približal na vsega dve točki zaostanka. Aleix Espargaro za vodilnim zaostaja za 20 točk.

Dirka je bila sicer prestavljena za skoraj eno uro zaradi močnega dežja, tudi ko so komisarji dirke prižgali zeleno luč, pa so bile razmere na dirkališču Buriram precej zahrbtne. Zato ne čudi, da so bili dirkači srečni, da so dirko preživeli brez poškodb. Eden bolj srečnih ob tem podatku je bil brez dvoma osemkratni šampion Marc Marquez, ki mu zadnji dve sezoni življenje grenijo poškodbe. Toda po VN Japonske, ko je bil četrti, je 29-letni Katalonec tudi na Tajskem dokazal, da je vse bolj konkurenčen najhitrejšim v paddocku. Tudi zmagovalni oder zanj v Buriramu ni bil prav daleč. "Če pomislim, da sem se na dan dirke zbudil s hudimi bolečinami v roki in vse skupaj ni delovalo nič kaj obetavno in sem tudi na ogrevanju pred dirko bentil nad bolečinami, je kazalo še slabše. Nato pa me je rešil dež," je za Corriere Dello Sport dejal dirkač iz Cervere in na vsa usta hvalil uradno zdravniško službo na dirki. "Fantastično so se izkazali. Bolečina je popustila vsaj do te mere, da je bilo vse skupaj znosno. Ponavljam pa, zame osebno je bilo lažje, saj smo imeli deževno dirko," je še povedal osemkratni motociklistični šampion, ki je bil še drugi zapored v igri za stopničke. V Sepangu so se mu le-te izmuznile, saj je bil na VN Japonske četrti, v Buriramu se je moral zadovoljiti s petim mestom, a tudi zmagovalni oder ni bil daleč.

icon-expand Marc Marquez FOTO: AP