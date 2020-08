Mlajši od bratov Marquez: Ves čas se učim. Šolanje je boleče

Tako je bilo tudi na zadnji dirki v Spielbergu, ko je šlo za VN Štajerske, Alex Marquez pa je taval v ozadju in končal na 16. mestu brez novih točk v svetovnem prvenstvu ... " To ni bila ravno dirka po mojem okusu. Bil sem bolj v ozadju, podobno je bilo še z nekaterimi drugimi člani elite, zato sem se vendarle naučil nekaj novih stvari. Ves čas se učim, a šolanje je tudi boleče, " je za Corierre Dello Sport priznal Alex Marquez, ki je v dozdajšnjem delu sezone podpisal petnajst točk in drži tudi skupno 15. mesto v skupnem seštevku. Prav gotovo manj od pričakovanj. Njegovih osebnih kot tudi Hondine ekipe. " Čutim, da napredujem. Vse bolj sem samozavesten, vedno bolje se počutim na dirkalniku. Komaj čakam na naslednje izzive ," je širil optimizem aktualni šampion razreda moto2, ki pa se v "kraljevem" še močno lovi.

Potem ko se je Marc Marquez po poškodbi na začetku sezone morda tudi prehitro poskusil vrniti in se je njegovo stanje rame poslabšalo, so se v ekipi Honde odločili, da ne bodo še enkrat tvegali. Moštvo je sporočilo, da bo spremenilo načrte okrevanja in da bo po novem aktualni šampion brez dirk vsaj dva meseca.

Pogodbo je mlajši Marquez sklenil za eno leto. "Ni pomembna dolžina pogodbe. Če bom upravičil zaupanje, se bo podaljšanje zgodilo samo od sebe. V nasprotnem pa bomo videli, kako in kaj. Nima smisla podpisovati večletne pogodbe." Alex je italijanskemu športnemu časniku še zaupal, da pogreša starejšega brata ... "On je ob vsem tudi moj vzornik. Hkrati je član naše ekipe in zelo dobrodošle so informacije, ki mi jih ves čas daje. Vsekakor gre za najboljšega dirkača v karavani, od katerega se lahko največ naučim. Upam, da se vrne še pred napovedanim rokom," je nadaljeval mlajši od bratov Marquez, ki kljub temu iz Marcove bolniške postelje pridobiva določene dobrodošle informacije. "Njegove besede imajo vedno težo. Vsak podatek, vsak nasvet sta dobrodošla. Je pa vse skupaj nenavadno zame. Odkar sem prestopil k motoGP, je bil ves čas ob meni in me bodril. Zdaj, ko ga še lep čas ne bo, mi je vse skupaj čudno. Ni pa to morebitni izgovor za slabše rezultate. Na stezi si vedno sam."