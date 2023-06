Marquez govorice, da se je ponudil KTM-u, označil za laž

Marc Marquez si je ob padcu na sobotnih kvalifikacijah zlomil rebro in moral posledično izpustiti nedeljsko dirko za VN Nizozemske. To je bila že peta velika nagrada, ki jo je v aktualni sezoni moral izpustiti španski dirkač, tudi treh nedeljskih dirk, na katerih je nastopal, ni dokončal. 30-letnik iz Cervere naj bi bil vse bolj razočaran nad svojim motociklom, zato je vmes že presedel na Kalexov okvir, kar pa se mu ni obrestovalo.

Ob novem neuspešnem vikendu so se še bolj glasno pojavile govorice o Špančevi menjavi ekipe. Najbolj se je o tem razgovoril novinar angleškega medija DAZN Ricard Jove , ki je trdil, da se je Marquez 'ponudil' KTM-u. Špančevo ponudbo naj bi KTM zavrnil zaradi strategije razvoja moštva, Jove pa je ob tem zapisal še, da bi to lahko bila le KTM-ova strategija za nadaljnje pogajanje z Marquezom.

Govorice o razhodu Marqueza in Honde je podkrepil tudi menedžer moštva Alberto Puig , ki je za uradno spletno stran prvenstva dejal: "Mislim, da je vsak svoboden, da počne, kar hoče v življenju. Honda ni moštvo, ki bi imelo v ekipi ljudi, ki niso zadovoljni pri Hondi. Z Marcom imamo sklenjeno pogodbo in ga spoštujemo."

Na vprašanje, ali se je kakšna ekipa že pozanimala o sodelovanju z njim, pa je Marquez odgovoril: "Ne, pa tudi če bi kdo to želel storiti, imam še vedno pogodbo s Hondo in zato ostajam miren."

Pomembna povezava med Marquezom in moštvom KTM je podjetje Red Bull, ki sponzorira tako španskega dirkača kot tudi avstrijsko moštvo. V interesu proizvajalca energijskih pijač bi tako bilo, da bi 'njihov' dirkač dirkal za 'njihovo' moštvo, a kot kaže, se to ne bo zgodilo vsaj še leto in pol. Marquezu se namreč lukrativna pogodba s Hondo, ki mu na leto navrže 12,5 milijona evrov, izteče šele s koncem leta 2024.