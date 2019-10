Marquez kljub naslovu ostaja lačen: Sem ambiciozen in želim trojno krono

Čeprav je štiri dirke do konca že predčasno osvojil naslov svetovnega prvaka, že šestega v razredu motoGP, Marc Marquez še ne misli na počitnice. Do konca sezona si je zadal nov cilj: v sezoni 2019 osvojiti trojno krono. Če Honda osvoji oba preostala naslova (konstruktorski in ekipni), bo velik delež imel Marquez, ki je osvojil kar 90,78 % točk tovarniške ekipe Repsol Honda v tej sezoni razreda motoGP, Jorge Lorenzo jih je dodal 6,42 %, Stefan Bradlpa 2,8 %. Marquez je tako osamljeni jezdec Honde v boju za ekipni naslov. V ekipni razvrstitvi trenutno vodi ekipa Ducati Team (377 točk) z 19 točkami prednosti pred Repsol Hondo in 69 pred Monster Yamaho.

Honda ima praktično že zagotovljen tudi konstruktorski naslov, seveda po največji zaslugi Marca Maruqeza. V tej razvrstitvi ima japonska ekipa 331 točk, Ducati jih ima 254, Yamaha pa 248.

Puig: Upam, da Marquez ostane pri Hondi celotno kariero

Čestitke fenomenalnemu Marquezu, ki je, odkar je v karavni razreda motoGP, oddal le en samcati naslov Lorenzu, dežujejo z vseh strani, hvalnice na Katalončev račun pa je pel tudi šef moštva Honde Alberto Puig. "Je super dirkač in izjemna oseba, saj je zelo 'skuliran' fant," je dejal Puig. "Marcova zveza s Hondo je že zelo dolga. Želimo si jo vzdrževati in upamo, da bo Marquez vedno z nami skozi vso svojo športno pot," je zaključil Puig.

"To leto imamo najboljši motor in najboljšega dirkača. In tu je rezultat," pa je po VN Tajske izpostavil Takeo Yokoyama, tehnični vodja ekipe Repsol Honda. "Ni veliko dodati. Videli smo neverjetno dirko kot preslikavo neverjetne sezone. Marc je konstanten že celotno sezono, vedno se bori za najboljša mesta. Tukaj mu ni bilo treba zmagati, saj je bil Dovizioso za njim, toda govorimo o Marcu Marquezu," je boj z Quartararojem v zadnjem krogu opisal Yokoyama.