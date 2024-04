Marquez 'grozi' z novo menjavo moštva: Če si hiter, so ti vsa vrata odprta

OGLAS

Nov dirkaški konec tedna je vse bližje, pred VN Španije pa se je oglasil domačin Marc Marquez. Po padcu na nedeljski dirki VN Amerik v skupnem seštevku zaseda osmo mesto, a kljub temu so njegove predstave na novem motociklu moštva Gresini obetavne. Prvo dirko sezone v Katarju je končal na četrtem mestu, na zadnjih dveh sprint dirkah na VN Portugalske in VN Amerik pa je bil drugi. Po čustvenem odhodu iz Honde, ki jo je zastopal od leta 2013, je prestopil v Gresini, kjer dirka na lanskem motociklu Ducatija. Pogodba z moštvom se mu izteče že po koncu te sezone in špekulacije o njegovi prihodnosti so se že začele.

Marc Marquez na Ducatijevem motociklu moštva Gresini dirka skupaj z bratom Alexom Marquezom. FOTO: motogp.com icon-expand

"Pričakujem, da bo trg tokrat bolj čustven. Podpis pogodb bo tokrat trajal dlje. Vsi proizvajalci so že podpisali pogodbe z vrhunskimi dirkači. Ducati s Peccom (Francesco Bagnaia), Yamaha s Fabiom Quartararojem, naslednja na vrsti je Aprilia," je stanje v prvenstvu opisal izkušeni Španec. Po njegovih besedah sodeč je torej smiselno začeti z namigovanji, da bo prihodnjo sezono prestopil ravno v Aprilio: "Z enim od trenutnih dirkačev bodo podpisali pogodbo, nato bodo počakali na drugega. Kar se mene tiče, so vsa vrata odprta. Če si hiter, so ti vsa vrata odprta. To je moj cilj."