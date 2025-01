Marquez in Bagnaia pri Ducatiju: sanjska ekipa ali tempirana bomba?

Ljubitelji motociklizma so težko pričakovali uradno predstavitev ekipe Ducati za sezono MotoGP 2025. Dvakratnemu svetovnemu prvaku elitnega razreda Francescu Bagnaii se je namreč v tovarniški ekipi pridružil prvi zvezdnik motociklistične karavane, šestkratni svetovni prvak Marc Marquez.

OGLAS

Francesco Bagnaia in Marc Marquez se lahko skupaj pohvalita s kar enajstimi lovorikami v motociklističnem svetovnem prvenstvu in veljata za najodmevnejšo dirkaško zasebo ekipe iz Bologne in eno najmočnejših v zgodovini motoGP. Na papirju Ducati z naskokom velja za favorita v boju za letošnji naslov prvaka, kaj pa v praksi?

icon-expand FOTO: Ducati

icon-expand FOTO: Ducati

icon-expand FOTO: Ducati

icon-expand FOTO: Ducati

icon-expand FOTO: Ducati

icon-expand FOTO: Ducati

icon-expand FOTO: Ducati

icon-expand FOTO: Ducati

icon-expand FOTO: Ducati

icon-expand FOTO: Ducati

icon-expand FOTO: Ducati

icon-expand FOTO: Ducati

icon-expand FOTO: Ducati

icon-expand FOTO: Ducati

icon-expand FOTO: Ducati

icon-expand FOTO: Ducati

icon-expand FOTO: Ducati

icon-expand FOTO: Ducati

icon-expand FOTO: Ducati

icon-expand FOTO: Ducati





































Predstavitev ekipe Ducati icon-picture-layer-2 1 / 20

Tisti, ki motoGP spremljajo že dlje časa, se dobro spominjajo, kaj se je zgodilo, ko sta garažo nazadnje delila dva velika asa ali bolje rečno ega, Valentino Rossi in Jorge Lorenzo pri Yamahi. Nenaklonjenosti drug do drugega nikoli nista skrivala, šlo je celo tako daleč, da je njuno garažo delila stena. Ko se je Rossi po (neuspešnem) poskusu pri Ducatiju vrnil k Yamahi, teh težav ni bilo več, a vseeno se marsikomu poraja vprašanje, kako bosta v isti ekipi shajala Marquez in Bagnaia.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Ko smo televizijski novinarji dve uri po končani uradni predstavitvi v Madonni di Campiglio čakali, da si motociklistična zvezdnika vzameta čas za vsakega od nas, smo ju imeli priložnost opazovati. Čeprav sta hkrati opravljala vsak svoj intervju, se je videlo, da z enim očesom pogledujeta k drugemu in poslušata, kaj o njunem odnosu pravi drugi in obratno. Seveda oba zatrjujeta, da bosta profesionalna, da se bosta učila drug od drugega in sodelovala v dobrobit ekipe. "Ko Pecco ne bo uspel zmagati, bom moral zmagati jaz," pravi skoraj 32-letni Španec. Da sta se z novim letom, odkar sta uradno postala moštvena tekmeca, začela resnično truditi v tej smeri, priča, da sta si (končno) pričela slediti na Instagramu. Še po končani lanski dirki se namreč nista, medtem ko je denimo Bagnaia, zanimivo, ves čas sledil Marcovemu mlajšemu bratu, s katerim sta na stezi imela več pripetljajev, starejšemu od bratov Marquez pa ni.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči