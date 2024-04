Treningi pred VN Amerik: Marquez in Bagnaia bosta prvič po trku skupaj na stezi

"S Peccom imava dober odnos, med nama ni nobenih težav," je pred VN Amerik dejal Marc Marquez in dodal: "Zaveda se, kaj je storil. Ve, kakšno napako je naredil, jaz pa sprejemam, da se takšne stvari na dirkah dogajajo."

"To je nekaj, kar se na žalost lahko zgodi komur koli," pa je incident pokomentiral aktualni prvak, ki se bo ta konec tedna poskusil približati vrhu skupne razvrstitve. Francesco Bagnaia po zmagi na VN Katarja in dveh četrtih mestih na sprint dirkah zaseda tretje mesto in za 23 točk zaostaja za vodilnim Jorgejem Martinom, 15 za drugim Bradom Binderjem ter dve točki za moštvenim kolegom Eneo Bastianinijem. "Vem, da ne bo lahko, a VN Amerik je ena izmed mojih najljubših dirk v letu," je pred tretjo preizkušnjo sezone pozitiven 27- letni Italijan.