Marquez in Ducati: v ozadju dvoletne pogodbe tudi posebna klavzula

Po dveh operacijah desnega stopala in rame, ki ju je Marc Marquez prestal v nedeljo v Madridu, je španski dirkač že začel rehabilitacijo, s ciljem čimprejšnje vrnitve v karavano motoGP. Odprti ostajata dve ključni vprašanji.

Prvo: ali se bo dirkaški as iz Cervere, kot upajo pri Ducatiju, vrnil že na veliko nagrado Italije v Mugellu konec maja? Drugo: ali bo njegova telesna pripravljenost še na najvišji ravni ali pa ga čaka negotov nadaljnji potek kariere, ki bi lahko do leta 2027 vodil celo v konec tekmovalne poti?

"Operacija je bila uspešna," je Marquez zapisal na družbenih omrežjih po posegu v madridski bolnišnici Ruber International. Kljub temu v paddocku motoGP krožijo dvomi, ali se bo lahko vrnil na raven pred nesrečo v Mandaliki, saj je njegova desna roka po štirih predhodnih operacijah občutno načeta.

Vendar gre za Marqueza – dirkača izjemnega formata, kar je dokazal tudi v Le Mansu, kjer si je v kvalifikacijah Q1 z rekordom proge (1:29,288) priboril napredovanje v Q2. številni mediji ob tem opozarjajo: "En hiter krog je eno, dirka pa nekaj povsem drugega. Odgovore bo, kot vedno, dala steza," piše milanska Gazetta Dello Sport.

Podrobnosti pogodbe

Španski časnik Marca medtem razkriva zakulisje podaljšanja pogodbe med Marquezom in Ducatijem. Sam dogovor nikoli ni bil resno vprašljiv, so pa bile njegove podrobnosti večkrat prilagojene interesom obeh strani.

"Marquez naj bi sprva želel enoletno podaljšanje z možnostjo dodatnega leta, vendar je Ducati okleval, saj bi takšna ureditev vplivala tudi na položaj drugih dirkačev in ekip, med drugim Fermina Aldeguerja in moštva VR46," pa sporoča Gazzetta Dello Sport.

Na koncu so našli kompromis: dvoletna pogodba za sezoni 2027 in 2028, podobno kot v primeru Pedra Acoste, z vključeno možnostjo, da 33-letni dirkač predčasno prekine sodelovanje, če bi se zaradi zdravstvenih ali drugih razlogov odločil za konec kariere. Poleg tega naj bi pogodba predvidevala, da izkušeni Katalonec po zaključku tekmovalne poti postane ambasador blagovne znamke Ducati.

Cilj: deseti naslov svetovnega prvaka

Kljub negotovostim ostaja cilj jasen – osvojiti deseti naslov svetovnega prvaka. S tem bi se Marquez utrdil med največjimi v zgodovini motociklizma, za Giacomom Agostinijem (15 naslovov) in Angelom Nietom (13), pred legendami, kot so Valentino Rossi, Mike Hailwood in Carlo Ubbiali (vsi po devet naslovov).

