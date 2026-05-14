Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP

Marquez in Ducati: v ozadju dvoletne pogodbe tudi posebna klavzula

Barcelona, 14. 05. 2026 10.08 pred 4 urami 2 min branja 18

Avtor:
Marko Juvan
Marc Marquez

V pogodbi med Ducatijem iz Borgo Panigaleja in katalonskim dirkačem Marcom Marquezom, ki po dvojnem operativnem posegu trenutno okreva, naj bi bila vključena tudi pomembna klavzula ... Aktualnega motociklističnega šampiona na prihajajočem podaljšanem dirkaškem vikendu, ko bo šlo za njegovo domačo VN Katalonije, seveda ne bo na startu. S prenosi na VOYO začnemo v petek dopoldan, preko vikenda se priključi še Kanal A.

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Kriza Ducatija?
    02:49
    Iz 24UR: Kriza Ducatija?
  • Iz 24UR: Dvomov ni več, Jorge Martin je spet v pravi formi in bo letos napadal svoj drugi naslov razreda motoGP
    02:21
    Iz 24UR: Dvomov ni več, Jorge Martin je spet v pravi formi in bo letos napadal svoj drugi naslov razreda motoGP
  • Iz 24UR: Trojna zmaga Aprilie v Le Mansu
    02:29
    Iz 24UR: Trojna zmaga Aprilie v Le Mansu
  • Jorge Martin slavil na nedeljski dirki v Le Mansu
    00:28
    Jorge Martin slavil na nedeljski dirki v Le Mansu
  • Vrhunci nedeljske dirke motoGP za VN Francije
    04:23
    Vrhunci nedeljske dirke motoGP za VN Francije
  • Steza v Le Mansu
    00:45
    Steza v Le Mansu
VN Katalonije
VN Katalonije
FOTO: 24ur.com

Po dveh operacijah desnega stopala in rame, ki ju je Marc Marquez prestal v nedeljo v Madridu, je španski dirkač že začel rehabilitacijo, s ciljem čimprejšnje vrnitve v karavano motoGP. Odprti ostajata dve ključni vprašanji. 

Preberi še Marquez po operaciji že doma, njegova prihodnost pa sproža vse več vprašanj

Prvo: ali se bo dirkaški as iz Cervere, kot upajo pri Ducatiju, vrnil že na veliko nagrado Italije v Mugellu konec maja? Drugo: ali bo njegova telesna pripravljenost še na najvišji ravni ali pa ga čaka negotov nadaljnji potek kariere, ki bi lahko do leta 2027 vodil celo v konec tekmovalne poti?

Marc Marquez
Marc Marquez
FOTO: Profimedia

"Operacija je bila uspešna," je Marquez zapisal na družbenih omrežjih po posegu v madridski bolnišnici Ruber International. Kljub temu v paddocku motoGP krožijo dvomi, ali se bo lahko vrnil na raven pred nesrečo v Mandaliki, saj je njegova desna roka po štirih predhodnih operacijah občutno načeta.

Preberi še Ducati ne bo nadomestil Marqueza: 'rdeči' v Kataloniji le z Bagnaio

Vendar gre za Marqueza – dirkača izjemnega formata, kar je dokazal tudi v Le Mansu, kjer si je v kvalifikacijah Q1 z rekordom proge (1:29,288) priboril napredovanje v Q2. številni mediji ob tem opozarjajo: "En hiter krog je eno, dirka pa nekaj povsem drugega. Odgovore bo, kot vedno, dala steza," piše milanska Gazetta Dello Sport.

Podrobnosti pogodbe

Španski časnik Marca medtem razkriva zakulisje podaljšanja pogodbe med Marquezom in Ducatijem. Sam dogovor nikoli ni bil resno vprašljiv, so pa bile njegove podrobnosti večkrat prilagojene interesom obeh strani. 

Marc Marquez ob lanskem zmagoslavju.
Marc Marquez ob lanskem zmagoslavju.
FOTO: Profimedia

"Marquez naj bi sprva želel enoletno podaljšanje z možnostjo dodatnega leta, vendar je Ducati okleval, saj bi takšna ureditev vplivala tudi na položaj drugih dirkačev in ekip, med drugim Fermina Aldeguerja in moštva VR46," pa sporoča Gazzetta Dello Sport.

Preberi še Jorge Martin ima plesni talent: zaplesal na ritme kralja popa

Na koncu so našli kompromis: dvoletna pogodba za sezoni 2027 in 2028, podobno kot v primeru Pedra Acoste, z vključeno možnostjo, da 33-letni dirkač predčasno prekine sodelovanje, če bi se zaradi zdravstvenih ali drugih razlogov odločil za konec kariere. Poleg tega naj bi pogodba predvidevala, da izkušeni Katalonec po zaključku tekmovalne poti postane ambasador blagovne znamke Ducati.

Cilj: deseti naslov svetovnega prvaka

Kljub negotovostim ostaja cilj jasen – osvojiti deseti naslov svetovnega prvaka. S tem bi se Marquez utrdil med največjimi v zgodovini motociklizma, za Giacomom Agostinijem (15 naslovov) in Angelom Nietom (13), pred legendami, kot so Valentino Rossi, Mike Hailwood in Carlo Ubbiali (vsi po devet naslovov).

VN Katalonije
VN Katalonije
FOTO: 24ur.com
Razlagalnik

Giacomo Agostini je italijanski motociklistični dirkač, ki velja za enega najuspešnejših v zgodovini tega športa. V svoji karieri, ki je potekala predvsem v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja, je osvojil neverjetnih 15 naslovov svetovnega prvaka v razredih 350cc in 500cc. Njegova prevlada na dirkališčih, zlasti z moštvom MV Agusta, je postavila standarde, ki jih do danes še nihče ni presegel.

Vloga ambasadorja blagovne znamke je marketinška funkcija, kjer vrhunski športnik po koncu svoje aktivne kariere še naprej sodeluje s podjetjem. Ambasador predstavlja vrednote podjetja, se udeležuje promocijskih dogodkov, sodeluje pri razvoju izdelkov in s svojo prepoznavnostjo ter ugledom pomaga pri utrjevanju položaja blagovne znamke na trgu. To je pogosta praksa v motošportu, kjer legende, kot je Ducati, želijo ohraniti vez z dirkači, ki so zaznamovali njihovo zgodovino.

Dirkališče Mugello, uradno imenovano Autodromo Internazionale del Mugello, se nahaja v bližini Firenc v Italiji in velja za eno najbolj ikoničnih in tehnično zahtevnih stez v koledarju MotoGP. Znano je po svoji dolgi štartno-ciljni ravnini, hitrih ovinkih in zahtevnih spremembah nadmorske višine. Za italijanske proizvajalce, kot je Ducati, je dirka v Mugellu domača preizkušnja, ki ima zaradi strastnih navijačev in bogate zgodovine poseben prestižni pomen.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
motogp narquez ducati

Jorge Martin ima plesni talent: zaplesal na ritme kralja popa

24ur.com Rossi: Prihod Marqueza k Ducatiju je nepotreben, za rdeče je (bo) to strel v koleno
24ur.com Ducati ne bo nadomestil Marqueza: 'rdeči' v Kataloniji le z Bagnaio
24ur.com Rins: Marquez se le poigrava z novinarji, saj ve, da bo ostal pri Hondi
24ur.com Negotova prihodnost pri Ducatiju: naslednji dirki ključni za Bagnaio
24ur.com Lorenzo: S Hondo je lahko prvak le Marquez
24ur.com V Mugellu se obeta rekord
24ur.com Morbidelli: Ducati je na robu perfekcije
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Cenb77
14. 05. 2026 14.49
zanimovo... omenja se "na raven pred nesrečo v Mandaliki" to pa vsi vemo kdo je kriv... testeninar akademični... se pravi mu je uničil preostanek kariere...
Odgovori
+1
1 0
Loptass
14. 05. 2026 14.55
Ja saj vsi vemo kaj je bila točka preloma lani.
Odgovori
0 0
mptour
14. 05. 2026 14.59
Ja seveda. Vsak izgovor vam prav pride. Uničil se je sam. Kolk jih je on skeglal.
Odgovori
0 0
HardKore
14. 05. 2026 14.39
Nič ne bo z desetim naslovom..
Odgovori
+0
1 1
Loptass
14. 05. 2026 14.47
Rossijevim? To nam je vsem jasno že od 2013 naprej.....
Odgovori
0 0
igornov
14. 05. 2026 14.35
Lahko smo pa pošteni in pogledamo celotno zadevo takole. Kdo je sedaj od teh dveh pametnejši, Mark ali Valentino? Mark je res osvojil osem naslovov prvaka, a za kakšno ceno? Polovico kariere je preležal v bolniških posteljah, operacijskih mizah in raznoraznih rehabilitacijah, da bi prišel do osmih naslovov. Se je splačalo? Morda trenutno, dolgoročno pa definitivno ne. Na drugi strani imamo Valentina, ki je v celotni karieri samo enkrat "koristil" zdravniške usluge, pa vseeno prišel do statusa legende.
Odgovori
-1
0 1
Cenb77
14. 05. 2026 14.50
ostalo se je pa šlepal...
Odgovori
0 0
Jezdimir...hehehe
14. 05. 2026 13.59
Spoka naj v penzijo dokler še lahko hodi po svetu, popolnoma sam si je kriv za vse neumnosti ki jih je brezglavo počel, vse se vrača vse se plača, ni kar tako proglašen za najpodlejšega dirkača v zgodovini moto dirkanja...hehehe
Odgovori
+4
7 3
mmblackbird
14. 05. 2026 14.30
.....ti boš podil Šampiona,aktualnega prvaka v penzijo.....tvoja teta Rozzi se je pa 10 let matrala na zmagoviti Yamahi pa si mu prikimaval in doživljal extazo ob njegovih neuspešnih poiskusih prekositi MM93.....poberi se s portala....hehehe
Odgovori
+1
3 2
gogi_
14. 05. 2026 13.44
Slavni ago je trdil da razliko dela dirkac ne motor,to nekak ne gre skup da je sel mark iz honde na ducati. Se en dokaz vec da je agov ego prizadet ker je nepomeben med svojimi Italijani,isce pozornost tam kjer jo dobi vsaj kancek. Zgodovina je spisana in agec je zgodovina in to slaba.
Odgovori
+1
3 2
Loptass
14. 05. 2026 13.57
MM je lani prišel na motor, ki se ga je razvijalo najbolj po notah Bagnaie. In jih je sesul. Bagnaia ni bil niti blizu. In tudi letos, če bo po odstranitvi vijaka MM fizično OK, ga jaz ne bi odpisoval. Glede na vožnjo Bagnaie v Lemansu in Alexa v Jerezu, je Ducati hiter. Samo MM mora priti na svoj fizični nivo. In tudi pred letom 2013 je Hondo razvijal Pedrosa, MM se je 2013 zgolj vsedel na njo in jih ponižal. Tudi vsemogočnega Rossija, ki je sedel na Yamahi, na kateri ni bil kos niti Lorenzu.
Odgovori
-5
0 5
varČujem
14. 05. 2026 14.33
Če mu pa(mm) slučajno ne bo šlo , po pa kriv vijak..... pajade😂😂
Odgovori
0 0
Loptass
14. 05. 2026 14.41
Verjamem da si gledal tudi lansko sezono in si videl kje je bil MM, kje ostali Ducatiji in kje vsi preostali.
Odgovori
0 0
mptour
14. 05. 2026 13.16
Izjava Marca Melandrija gre nekako takole: 'Ducati je v krizi, ker se je preveč posvečal MM in zapostavil ostale dirkače.' To, razen MM lolekov, vemo vsi že dve leti. Zgodil se je pa še hitreje, kot smo predvidevali. Čakam dan, ko bosta una dva starčka od Ducatija priznala, da je bil posel z MM strel v koleno.
Odgovori
+3
5 2
gogi_
14. 05. 2026 12.02
Agostini je podmukel starec ki mu gre v nos da ni nikoli ni dosegel priljubljenosti in slave kot njegov rojak Valentino,zato se je postavil na stran markeza. Dosegel je toliko naslovov ker je bil eden redkih profesionalnih dirkacev z dalec naboljsimi motorji in v eni sezoni je dirkal v vec razredih zato je lahko osvojil toliko naslovov v osmih sezonah,realno ima 8 znagovalnih sezon in zaostaja za Markom in Valentinom. Nikoli ga navijaci niso vzeli za svojega ,sedaj se pa sili na vsaki pasji procesiji. Sramota od cloveka.
Odgovori
+3
6 3
Kaktus - x
14. 05. 2026 12.22
Se strinjam, oba skupaj Agostini in Murkež ne sežeta legendi46 do gležnja, jasno kot beli dan.
Odgovori
+4
6 2
Loptass
14. 05. 2026 12.26
Agostini je toliko zmag in naslovov dosegel predvsem zato, ker je v isti sezoni vozil več kategorij hkrati. Kot bi danes en dirkač vozil v Moto3, Moto2 in Moto GP. Plus tega je takrat bila konkurenca nikakva. Rossi pa se že od leta 2010 naprej samo joče....najprej več na istem motorju ni mogel premagati Lorenza, potem pa ga je itak odpihnil MM.
Odgovori
+0
2 2
Kaktus - x
14. 05. 2026 13.55
MM-ja sta na zadnji dirki, predno se je ob tla vrgel, odpihnila celo Mir in Fabio na popolnoma nekonkurenčnih motorjih, to pa je sramota brez primera. Če je vsaj malo pameten se ne bo več vsedel na motor, valjda mu je končno jasno da nima za burek.
Odgovori
+0
2 2
bibaleze
Portal
Zapustila svojo triletno hčer, oče jo je odpeljal na drug konec sveta
Največje zmote o poporodnem telesu, ki škodijo ženskam
Največje zmote o poporodnem telesu, ki škodijo ženskam
Podaljšano dojenje: kaj se po dveh letih dojenja dogaja z ženskim telesom?
Podaljšano dojenje: kaj se po dveh letih dojenja dogaja z ženskim telesom?
Pri 43 letih bo prvič postal očka
Pri 43 letih bo prvič postal očka
zadovoljna
Portal
92-letnica navdušila v visokih petah in drzni obleki
Srbska lepotica po ločitvi že v objemu novega partnerja
Srbska lepotica po ločitvi že v objemu novega partnerja
Tako je Žanova mama sprejela novico o nosečnosti
Tako je Žanova mama sprejela novico o nosečnosti
Hlače, ki optično podaljšajo vaše noge
Hlače, ki optično podaljšajo vaše noge
vizita
Portal
Katera živila spodbujajo prebavo in zmanjšujejo vnetja v telesu?
Tehtala je več kot 108 kilogramov in nosila številko 52, poglejte jo danes
Tehtala je več kot 108 kilogramov in nosila številko 52, poglejte jo danes
Zdravniki so ji rekli, da ima 'lahkega' raka. Pozabila je, da ima očeta, in končala na invalidskem vozičku
Zdravniki so ji rekli, da ima 'lahkega' raka. Pozabila je, da ima očeta, in končala na invalidskem vozičku
Iskrena izpoved Katarine Oman o premagovanju debelosti
Iskrena izpoved Katarine Oman o premagovanju debelosti
cekin
Portal
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
Kredit za 280.000 ali najemnina za 900 evrov: kaj se bolj splača?
Kredit za 280.000 ali najemnina za 900 evrov: kaj se bolj splača?
Zlato spet v modi: ta evropska država kupuje več kot Kitajska
Zlato spet v modi: ta evropska država kupuje več kot Kitajska
moskisvet
Portal
Največ napak se zgodi takrat, ko vlada zmeda
Je Macron dobil zaušnico zaradi spogledljivih sporočil z iransko igralko?
Je Macron dobil zaušnico zaradi spogledljivih sporočil z iransko igralko?
Resnica o vrhunskem seksu: to premaga vsako tehniko
Resnica o vrhunskem seksu: to premaga vsako tehniko
Conchita Wurst danes: kako je videti 10 let po zmagi na Evroviziji
Conchita Wurst danes: kako je videti 10 let po zmagi na Evroviziji
dominvrt
Portal
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
Elektrika v domu: kaj lahko popravite sami in kdaj morate poklicati električarja
Elektrika v domu: kaj lahko popravite sami in kdaj morate poklicati električarja
Ali veste, čemu je služila ta naprava?
Ali veste, čemu je služila ta naprava?
Mravlje v kuhinji? 5 vsakodnevnih navad, ki jih privabljajo
Mravlje v kuhinji? 5 vsakodnevnih navad, ki jih privabljajo
okusno
Portal
Pica palačinka iz pečice
Sladice naših babic, ki jih danes znova obožujemo
Sladice naših babic, ki jih danes znova obožujemo
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
voyo
Portal
Michael Jackson pred sodiščem
Otroška igra
Otroška igra
Kmetija
Kmetija
Kavarna na Balkanu
Kavarna na Balkanu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713