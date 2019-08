Marquez in Rins zakopala bojno sekiro: 'Včasih na in izven steze zavre'

"Srečanje z Rinsom je bilo prijateljsko. Včeraj, ko ste me vprašali o incidentu, še nisem videl njegovih izjav. Vsakdo si lahko nekaj misli, toda jasno je, da je na koncu pretiraval. Prav je naredil, da se je nato popravil," je po novi zmagi, še šesti v sezoni, s katero je v skupnem seštevku povišal prednost na visokih 63 točk pred Andreo Doviziosom, povedal aktualni svetovni prvak Marc Marquez. "Ljudje vedo, kakšni smo, in vključujem sebe. Sva mlada dirkača, rasteva z mikrofoni in kamerami, včasih pridejo trenutki, ko zavre in se zgodijo takšne stvari. Z Alexom sem vedno imel dober odnos. Na stezi ni prijateljev in vedno daš od sebe sto odstotkov. Izven steze včasih pride do trenutkov, ko zavre, toda vse skupaj se je umirilo in dala sva si roki. In dala sva si jih še enkrat, ko se je dirka končala. Vse korektno,"je še pristavil Marquez.