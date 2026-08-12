Marquez in Silverstone: zgodba brez srečnega konca

Marc Marquez na legendarni stezi v Silverstonu ne blesti. Procentualno gledano gre za eno najmanj uspešnih dirkališč v njegovi karieri v razredu MotoGP. Kljub številnim nastopom je tam zmagal le enkrat – leta 2014.

Ducati je v tem desetletju na Silverstonu blestel. Ekipa iz Bologne je VN Velike Britanije dobila v letih 2022 in 2024. Toda pred letošnjo dirko so pri Ducatiju za favorita označili Aprilio, sam Marquez pa bi bil zadovoljen že s petim mestom. A tudi to se ni uresničilo. Marquez je dirko končal šele na sedmem mestu, za vodilnim v skupnem seštevku, Jorgejem Martinom, pa zdaj zaostaja že 40 točk.