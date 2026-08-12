Marquez in Silverstone: zgodba brez srečnega konca

Marc Marquez na legendarni stezi v Silverstonu ne blesti. Procentualno gledano gre za eno najmanj uspešnih dirkališč v njegovi karieri v razredu MotoGP. Kljub številnim nastopom je tam zmagal le enkrat – leta 2014.
Ducati je v tem desetletju na Silverstonu blestel. Ekipa iz Bologne je VN Velike Britanije dobila v letih 2022 in 2024. Toda pred letošnjo dirko so pri Ducatiju za favorita označili Aprilio, sam Marquez pa bi bil zadovoljen že s petim mestom. A tudi to se ni uresničilo. Marquez je dirko končal šele na sedmem mestu, za vodilnim v skupnem seštevku, Jorgejem Martinom, pa zdaj zaostaja že 40 točk.
"Bil je spodoben vikend. Mislim, nismo mogli kar najbolje izkoristiti tega, kar sem imel, niti končati na najboljšem možnem mestu na dirki, ki je bilo peto. V zadnjih nekaj krogih sem se malo mučil, ampak motor je deloval dobro, pnevmatika je delovala dobro, preprosto nisem mogel najti načina, da bi bil hitrejši," je po dirki pojasnil Marquez. Devetkratni prvak ni iskal izgovorov, ampak je prevzel vso odgovornost za svoj rezultat v Silverstonu, kjer ga je prehitel tudi brat Alex Marquez.
Po razočaranju na Silverstonu se karavana MotoGP seli v Aragon, kjer bo Marquez že na naslednji dirki iskal odgovor. Steza MotorLand Aragon mu zaradi njegovega sloga vožnje zelo ustreza, zato so pričakovanja pred dirko visoka.
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