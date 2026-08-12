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MotoGP

Marquez in Silverstone: zgodba brez srečnega konca

Silverstone, 12. 08. 2026 11.22 pred 14 urami 2 min branja 16

Avtor:
Š.Z.
Marc Marquez

Velika nagrada Velike Britanije se ni razpletla po željah devetkratnega svetovnega prvaka Marca Marqueza. Devetkratni svetovni prvak je dirko na legendarni stezi v Silverstonu končal šele na sedmem mestu in tako ni uspel prekiniti zmagovalne suše na britanskem prizorišču, ki traja že od leta 2014.

Marc Marquez
Marc Marquez
FOTO: Profimedia

Marc Marquez na legendarni stezi v Silverstonu ne blesti. Procentualno gledano gre za eno najmanj uspešnih dirkališč v njegovi karieri v razredu MotoGP. Kljub številnim nastopom je tam zmagal le enkrat – leta 2014.

Ducati je v tem desetletju na Silverstonu blestel. Ekipa iz Bologne je VN Velike Britanije dobila v letih 2022 in 2024. Toda pred letošnjo dirko so pri Ducatiju za favorita označili Aprilio, sam Marquez pa bi bil zadovoljen že s petim mestom. A tudi to se ni uresničilo. Marquez je dirko končal šele na sedmem mestu, za vodilnim v skupnem seštevku, Jorgejem Martinom, pa zdaj zaostaja že 40 točk.

"Bil je spodoben vikend. Mislim, nismo mogli kar najbolje izkoristiti tega, kar sem imel, niti končati na najboljšem možnem mestu na dirki, ki je bilo peto. V zadnjih nekaj krogih sem se malo mučil, ampak motor je deloval dobro, pnevmatika je delovala dobro, preprosto nisem mogel najti načina, da bi bil hitrejši," je po dirki pojasnil Marquez. Devetkratni prvak ni iskal izgovorov, ampak je prevzel vso odgovornost za svoj rezultat v Silverstonu, kjer ga je prehitel tudi brat Alex Marquez.

Po razočaranju na Silverstonu se karavana MotoGP seli v Aragon, kjer bo Marquez že na naslednji dirki iskal odgovor. Steza MotorLand Aragon mu zaradi njegovega sloga vožnje zelo ustreza, zato so pričakovanja pred dirko visoka.

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KOMENTARJI16

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belidirkac
12. 08. 2026 21.33
Trditve katere steze odgovarjajo določenim dirkačem oz. motociklom držijo le delno. Inženirji in tehniki vedo kako se streže stvari. Imajo podatke preteklih sezon. GP dirkalnik ima skoraj neskončno možnosti nastavitev,več prednastavljenih map,lahko se nastavi za skoraj vsak ovinek posebej. Aprilia in Ducati bosta do konca sezone v koncesijskem razredu B, enako izhodišče pri vsem. Aprilia je trenutno najbolj uravnotežen motocikel. Aerodinamika,okvir,zaviranje,poraba pnevmatik...vse je vrhunsko. Ducati ima močan pogonski agregat z veliko navora,nekaj pa manjka. Morda aerodinamika, preveč tog okvir,težave pri zavijanju...kdo ve? Morda že lani ni bil najboljši,razliko je naredil Marc,tudi če ga nekateri ne marate, niti jaz nisem njegov navijač,treba je biti realen. Pred poletnim premorom pa je Marc povedal: "Če seštejem pluse in minuse vseh 22 dirkališč, je Ducati še vedno najboljši motocikel". Zanimiva trditev. No,pa še tole. Vprašanje,kje bi bil danes Ducati in kje Aprilia, če bi Gigi leta 2013 ostal pri Apriliji in bi združil znanje z Massimom.
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0 0
Jezdimir...hehehe
12. 08. 2026 20.57
Dejstvo je da Ducati nujno rabi svežo moč da se dvignejo na nazaj na vrh, tam kjer so bili pred prihodom Markeca, če smo realni in nepristranski.
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+5
5 0
FIRBCA
12. 08. 2026 20.55
kaj boste zaljubljenci, ko Markeca ne bo vec na stezah. A veste da tudi drugi obstajajo. Resnicno je Kralj pa vendar so tudi drugi telezni vase zaljubljenosti. Saj ne zamerimo so pac taki casi.
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-2
1 3
Tenma
12. 08. 2026 15.22
Jezdimir, koliko naslovov ima bez?
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-5
2 7
Jezdimir...hehehe
12. 08. 2026 20.50
Bolje nobenega kot podarjene od Dorne, brez debate!
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+6
6 0
Samo navijač
12. 08. 2026 14.50
Pogovarjamo se o super šampionu ki ga moto GP se ni imel. Napada 10 tko tko ,da vse spostovanje prosim. A ti se kar jezdiš ?? osla ??
Odgovori
-2
5 7
Jezdimir...hehehe
12. 08. 2026 12.31
Le koga še briga sedmo uvrščeni???
Odgovori
+11
21 10
Logik
12. 08. 2026 13.39
Mene 😉👍
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-12
6 18
Jezdimir...hehehe
12. 08. 2026 14.06
Hahaha, z lepim se hvališ.
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+13
15 2
Boris Kavčič
12. 08. 2026 14.10
navijače MM93..nas je kar veliko..
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-4
4 8
Boris Kavčič
12. 08. 2026 14.11
si ti malo otročji..
Odgovori
-3
4 7
Tenma
12. 08. 2026 15.20
Jezdimirja zelo, kjer se o Markecu govori on je zraven, skriti navijač Markeca, samo priznat noče 🙂
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-2
4 6
Logik
12. 08. 2026 16.01
Hvala,se popolnoma strinjam 👍
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-5
1 6
Jezdimir...hehehe
12. 08. 2026 20.52
Res vas je veliko podrepnih, ene trije pa res...hehehe
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+5
5 0
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