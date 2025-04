Marquez iz 'pole positiona' napada še četrto zaporedno sprintersko zmago

Pred nami je še vrhunec sobotnega dogajanja na stezi v Dohi. Dirkači so že opravili s kvalifikacijami, sedaj pa jih čaka še sprinterska dirka. Glavni favorit za zmago je Marc Marquez, saj je v kvalifikacijah postavil nov rekord dirkališča Lusail in še četrtič zapored osvojil 'pole position'. Stopničke bosta iz prve startne vrste lovila še Alex Marquez, ki bo kopici drugih mest še čaka na prvo zmago, in Fabio Quartararo, ki je v kvalifikacijah presenetil s tretjim mestom. Slabše izhodišče ima Francesco Bagnaia, pognal se bo šele z 11. mesta. S prenosom sprinta na Kanalu A in VOYO začnemo ob 18.55.