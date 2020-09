Marquez: Videti je, kot da nihče noče osvojiti naslova prvaka

Osemkratni svetovni prvak Marc Marquez prvič, odkar je med elito, razred motoGP spremlja v vlogi gledalca. "Z ekipo se v videoklicih včasih šalimo, češ da nihče noče osvojiti tega prvenstva," je povedal Marc Marquez, ki v karavani motoGP manjka zaradi poškodbe desne nadlahtnice.

icon-expand Marc Marquez FOTO: Repsol Honda

"Tisti, ki je za seboj pustil najmanj dima, je trenutno vodilni – (Andrea) Dovizioso," je letošnjo sila nenavadno sezono razreda motoGP, v kateri smo na uvodnih sedmih dirkah dobili kar šest različnih zmagovalcev, za Hondine medije opisal Marc Marquez. "Toda imamo Nakagamija (dirkač Honde, op. p.) in številne druge znotraj 25 točk razlike," je še dodal Hondin dirkač. "Težko je vse skupaj analizirati, nerazumljivo je," je neverjetno izenačenost letošnje sezone opisal Marquez. Glavni razlog je našel v tem, da so se letos vloge za marsikatere odlične dirkače spremenile v primerjavi s prejšnjimi sezonami. "Pričakoval sem več od številnih dirkačev, ki so bili v ospredju, toda dejstvo je, da je povsem drugače biti zasledovan kot biti zasledovalec. Ko te lovijo in veš, da moraš zmagati, se pojavijo številni dvomi, ne voziš več enako, veliko lahko izgubiš," je svojo teorijo predstavil 27-letnik iz Cervere.

Katalonec je sicer pred kratkim že začel 'suhe treninge' in bi bil, če bi se vrnil že ta konec tedna v Barceloni, še v igri za naslov prvaka, če sodimo po številu točk, ki so ga osvajali vodilni v skupnem seštevku. A pustimo teorijo ob strani, saj se je Marquez odločil, da tokrat ne bo tvegal prezgodnje vrnitve. In pri tem naj bi tudi ostalo. "Vse bolje se počutim. Pred kratkim sem začel treninge in še vedno mora preteči nekaj časa, da se vrnem na pravo raven. Roka se izboljšuje," je razložil aktualni svetovni prvak razreda motoGP, ki kljub odsotnosti ne počiva, ampak že krepi svoje mišice. Poleg tega z njim živi tudi fizioterapevt, s katerim se posvečata strokovnemu in ustreznemu povečanju mišične mase.

icon-expand Marc Marquez FOTO: Repsol Honda

Čeprav že lahko vozi kolo, mora motor še odmisliti. "Ko grem k zdravniku in mi reče, naj ta teden še pozabim na motor, se resetiram in si mislim, da se bo to lahko zgodilo prihodnji teden. Tako ohranjam ustrezno motivacijo," je miselne boje v svoji glavi opisal Marquez. "Okrevanje je povezano s kostjo. Ne glede na to, koliko si nekdo želi, kost potrebuje določen čas za celjenje, in to čakamo. To je tisto, kar nas zaustavlja, čakamo, da se vse dobro zaceli," je pojasnil Marquez. "Kar zadeva fizično pripravljenost, se počutim, da bi se lahko že vrnil, zaradi poškodovane roke še ne," je dodal Katalonec. "Ne vem, res ne vem, kdaj se bom vrnil. Upam, da se bom vrnil kar se da hitro. Čutim, da je to prej kot pozneje, kar je nekaj dobrega. In ne skrbite, vrnili se bomo na vrh,"je poudaril Maquez. Kdo je po njegovem mnenju njegov naslednik v tej sezoni?"Rekel sem, da Dovizioso ali Quartararo, toda zdaj ne kaže ne na enega niti na drugega. Zdaj izstopa Vinales. Na nikogar ne bi stavil," je odgovoril Marquez.