Marc Marquez se želi vrniti v stari formi: Pogrešam ekipo, dirkanje in adrenalin

Cilj je nastop v Katarju, pri tem pa bodo glavno besedo imeli zdravniki. Prehitevanja pri vrnitvi tokrat ne bo. "A nadaljujem delo z zdravniki in pomembno je, da poslušam njih in svoje telo, dokler ne bom povsem zdrav in pripravljen. Lahko si predstavljam, da bo najboljše ob vrnitvi, da bom lahko spet dirkal in bo vse po starem, vendar se zavedam, da bo težko spet vse tako, kot je bilo. Zdaj vsakič, ko obiščem zdravnika, prejmem dobre novice. To je zelo pomembno, saj je bilo zadnje leto res zelo težko," je še dejal osemkratni svetovni prvak.

Njegov novi moštveni kolega bo Pol Espargaro, ki je na predstavitvi dejal: "Priprave na to sezono so bile ene najvznemirljivejših v moji karieri; podobno je bilo, ko sem pričakoval svojo premierno sezono v razredu motoGP. Dirkati za moštvo Repsol Honda so sanje vsakega dirkača in nekaj, na kar moraš biti izjemno ponosen. Vsakih nekaj tednov sem naredil korak naprej, končni korak je uvodna dirka v Katarju. To vznemirjenje me motivira, da treniram še več, in za svetovno prvenstvo 2021 želim biti kar najboljši. Cilj je dosegati uspehe in se boriti za vrh."