Marquez jasno o VN Valencie: Pomembnejši so ljudje brez domov in družin

Prebivalci vzhodne španske regije Valencia so se zaradi suše veselili za torek napovedanega deževja, a nalivi, ki so jih zajeli, so bili daleč od tega, kar so pričakovali. Namesto nasmehov so padavine prinesle grozo in najhujše poplave v Španiji v skoraj 30 letih. Reka Magro je prestopila bregove, številni pa so ostali ujeti v svojih domovih.

O tragediji v Valencii je spregovoril tudi njegov brat Alex Marquez, ki dvomi, da bodo čez dva tedna motocikli hrumeli na stezi Ricardo Tormo. "Iskreno povedano, težko je pomisliti, da bo čez teden in pol tam dirka za veliko nagrado. Biti moramo realni in človeški. Zame ni pravilno, če gremo tja čez teden in pol in poskušamo popraviti dostop do dirkališča in vse ostalo. Tam so pomembnejše stvari, družine in ljudje," opozarja Alex.