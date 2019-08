Marquez: Jezen, ker sem spet izgubil v zadnjem zavoju, poraz z Dovijem je bil bolj boleč

"Da bi dobil vojno, moraš izgubiti nekaj bitk," se je po drugem zaporednem ’porazu’ v zadnjih metrih dirke tolažil aktualni svetovni prvak Marc Marquez. Tolažba po dveh zaporednih izgubljenih zmagah ostaja visoka prednost v skupnem seštevku, kjer je 78 točk pred vsemi konkurenti.

Rins in Marquez sta uprizorila pravo dramo v zaključku dirke v Silverstonu. FOTO: motoGP

"Imam zmagovalno mentaliteto, tako da tudi če izgubim v PlayStationu, bom jezen," je po novi izgubljeni zmagi v Silverstonu razlagal vodilni v skupnem seštevku razreda motoGP Marc Marquez. Ta je v Spielbergu moral (že drugo leto zapored) priznati premoč Doviziosu, ki ga je ugnal z drznim manevrom v zadnjem ovinku, nato pa je zmago prepustil še Rinsu v zadnjih metrih dirke v Silverstonu, kjer je Katalonec pustil preveč prostora na notranji strani, kar je njegov rojak mojstrsko izkoristil. "To je steza, kjer praviloma trpimo. Lahko rečemo, da smo za naše karakteristike motorja v najslabšem delu prvenstva in tudi rezultatsko smo vknjižili dve zaporedni drugi mesti, kar je naš najslabši dosežek v sezoni. Toda moj cilj ni zmagovati dirk. Moj cilj je osvojiti prvenstvo. S takšno strategijo le povečujemo prednost in to je najpomembnejše," se je tolažil vidno razočarani Marquez. Ko so Katalonca vprašali, kateri poraz ga bolj boli, pa je odgovoril: "Tokratni boli, ker je prišel na enak način. Bolj ali manj. Toda povečal sem prednost za 20 točk. Tako da je pred dvema tednoma bilo slabše," je čustva zanemaril Marquez in v obzir vzel pragmatično štetje točk.

"Težko se je bilo braniti, ker nisem vedel njegovih šibkih točk," je poraz v zadnjih metrih Silverstona še opisal Marquez, ki je večino dirke vodil, šele v zadnjih treh krogih ga je nekajkrat izzval Rins. Marquez je razložil tudi, zakaj se ni odločil voziti za Rinsom do zadnjega kroga ter ga nato napasti. "Ko sem skušal igrati na to karto in mu pustiti, da on vodi v ospredju, da bi varčeval z gumami in gorivom, je spustil ritem, zato sva izgubljala po sekundo na krog, potem pa sem že videl Mavericka Vinalesa, ki se nama je približeval. Rekel sem si, da me ne zanima zmaga. Zanimajo me točke," je razložil Marquez.