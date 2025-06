Marquez kljub dvema padcema: V Assnu nam gre bolje od pričakovanj

Zmagovalec zadnjih dveh dirk Marc Marquez je dirkaški konec tedna v Assnu začel z dvema padcema. Prvič je padel na dopoldanskem treningu, na katerem je kasneje sicer postavil najboljši čas, nato pa je z motocikla zdrsnil še popoldne, ko je bil nekaj minut pred koncem drugega treninga najhitrejši na stezi.

"Oba padca sta se zgodila ob visoki hitrosti, toda bila sta čista, zato sem tudi lahko odkorakal brez poškodb. Problem pa je, da na tem dirkališču ni peska, temveč so kamni. Ti pa močno udarjajo ob telo, ko se znajdeš na tleh. Pri drugem padcu je bila bolečina po drsenju po kamnih večja, ostal sem brez zraka in težko se je bilo pobrati. Na srečo sem jo, z izjemo udarnin po celotnem telesu, odnesel brez poškodb," je po petkovih treningih dejal Španec.

Sprva se je zdelo, da padca nista bila prav nedolžna. Po prvem se je držal za roko, pri drugem pa so mu pri pobiranju s tal in hoji pomagali delavci ob stezi. A izkazalo se je, da ne gre za nič hujšega. "Najbolj me je skrbela otrdelost v tricepsu. Roka mi je začasno zaspala, zato sem si po padcu tudi snel rokavico. Dlani sploh nisem čutil, saj je bil živec stisnjen. Toda na srečo je bila to le posledica udarca in sem dobro prišel k sebi."

Marquez je že na zadnjih dveh prizoriščih poudarjal, da je dirkanje zelo nepredvidljivo in tudi po zaslugi morebitnih poškodb, ki se lahko kaj hitro pripetijo, prvenstvo ne bo odločeno vse do konca. "Če si pri enem izmed padcev poškoduješ zgolj prst, že moraš izpustiti eno dirko. Prav zaradi tega moraš vedno biti nekoliko previden, toda ne moreš se hitrega kroga lotiti z mislijo, da ne smeš pasti," razmišlja vodilni v svetovnem prvenstvu.

Marc Marquez FOTO: MotoGP icon-expand

Padca pa mu nista preveč okrnila samozavesti, saj, kot pravi, dobro razume, zakaj je do njih prišlo. "Pri prvem je bil problem to, da se zadnja pnevmatika ni segrela še na dovolj visoko temperaturo. V prvih dveh krogih sem dirkal počasi in ko sem vstopil v 15. ovinek mi je zadnja pnevmatika zdrsnila," je opisal razlog za dopoldanski zdrs v pesek.

Vzrok za drugi padec pa vidi v obrabljenosti pnevmatike, s katero je poskušal postaviti najboljši čas dneva. "Sprednja pnevmatika srednje trdote se danes ni obnašala po pričakovanjih, kar je pomenilo, da je potreba po pnevmatikah najmehkejše trdote. Tako sem moral hitri krog odpeljati s pnevmatiko, s katero sem dirkal dopoldan in je bila že precej zdelana."

Marc Marquez FOTO: MotoGP icon-expand

Kljub bolečemu začetku dirkaškega vikenda v Assnu ga njegovi tekmeci še vedno vidijo kot enega izmed glavnih, če ne celo glavnega favorita za zmago na kvalifikacijah, sprinterski in tudi osrednji dirki. Da je zadovoljen s svojo predstavo, pa trdi tudi sam. "V Assnu nam gre bolje od pričakovanj. Ta dva padca sem odmislil, raje se osredotočam na našo konkurenčnost. Smo med prvimi tremi ali štirimi, kar je bil moj cilj za ta konec tedna. In ob višjih temperaturah, ki so napovedane, bi lahko dirkal še hitreje in z manj padci," napoveduje za preostala dva dneva dirkaškega vikenda.

VN Nizozemske v Assnu FOTO: 24ur.com icon-expand