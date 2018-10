Marquez opozarja na Iannoneja: 'Suzuki je bil tu hiter že z Vinalesom'

Zdaj že sedemkratni svetovni prvak Marc Marquez ne popušča niti pred dirko za VN Avstralije, saj je bil neustavljivi Katalonec kljub potrjenemu tretjemu zaporednemu naslovu prvaka v razredu motoGP neulovljiv tudi v sobotnih kvalifikacijah. Za Marquezom sta se zvrstila rojak Maverick Vinales in Francoz Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3). Marquez opozarja, da bo veliko odvisno tudi od Andree Iannoneja (Suzuki), ki bo startal kot prvi iz druge vrste.

"Dodatna motivacija zame bo, da vidim, če se bo moj črni niz nadaljeval, in da bom videl, če lahko vse skupaj spremenim," je o smoli v zadnjih letih na dirkah za VN Avstralije povedal Marquez. "Potrudili se bomo, da bo drugače, jutri bo pomembno, da bomo dobro nadzorovali dirko, pomembno bo, da bomo pozorni na vse dejavnike in želimo se boriti za stopničke. Rad bi videl, da bi se, jasno, boril za zmago, toda glede na trenutno stanje, bo naš boj za zmago odvisen od dirkača, ki mu je ime Iannone, saj je ščepec pred vsemi ostalimi,"dodaja novi (stari) svetovni prvak.

Odvisno bo od Iannoneja

"Že od četrtka sem vedel, da bo (Iannone) hiter. Tudi lani je imel zelo dober konec tedna, tudi ko je bil pri Suzukiju Maverick (Vinales), so tu delovali zelo dobro, zato me vse skupaj ne preseneča, je pa njegova stanovitnost res neverjetna. Jutri bo malce odvisno tudi od njega, če bo še navdahnjen ali ne, če pa se bo kaj spremenilo, bomo lahko bližje,"dodaja Marquez.

"Tam spodaj" se je v zelo dobri formi predstavil tudi Vinales, ki bo želel z moštvenim kolegom Valentinom Rossijemter Zarcojem, ki starta kot tretji, prekiniti črni niz yamah. Japonci na zmago čakajo od dirke za VN Nizozemske v Assnu leta 2017, medtem ko je Španec nazadnje slavil lani v Le Mansu.

Vinales: Najboljše sem prihranil za jutri

"Zadovoljen sem. Opravili smo dobro delo, a potrebno se bo izboljšati. Od prvega petkovega treninga smo zadeli z nastavitvami in od tedaj motocikel ohranjam enak, bolj gre za privajanje na stezo in to, kako bodo delovale gume,"je po sobotnem dogajanju povedal Vinales.

"Motocikel s Tajske in ta tukaj sta enaka, pripravljena za prva tri mesta. Zadovoljen sem, da sem lahko užival na stezi, četudi nisem osvojil najboljšega štartnega položaja. Če bi lahko odpeljal ves krog, potem bi lahko osvojil prvo mesto. Ekipa je opravila dobro delo. Prvi krogi bodo pomembni. Na srečo pa sem tako tukaj kot na Tajskem hiter že od prvega kroga, tudi s trdo gumo. Odločitev glede gum bo zelo pomembna, kot tudi odločitev o taktiki za dirko. Ne vem, kaj se bo zgodilo na dirki. Dobro sem delal ves konec tedna in dal vse od sebe. Najboljše pa sem prihranil za jutri. Bomo videli."