Zadnji sprint v sezoni 2026 najelitnejšega motociklističnega razreda MotoGP je dobil Marco Bezzecchi pred moštvenim kolegom Jorgejem Martinom in Eneo Bastianinijem. Še najbolj razburljivo dogajanje je bilo pred začetkom sprinta, kjer je aktualnemu svetovnemu prvaku Marcu Marquezu ob čakanju, da ugasnejo rdeče luči na startu, zagorel motor. Španec je zaradi tega dobil kazen dveh podaljšanih krogov, kar mu je onemogočilo, da bi na zadnjem sprintu bogate kariere dosegel lepši rezultat. Na koncu je dirkač Ducatija osvojil 13. mesto.

"Na srečo je z menoj vse v redu. Mogoče bodo po tej dirki v naslednjem letu uvedli novo pravilo za takšno situacijo," je uvodoma po sprint dirki za TNT Sports dejal Marquez. "Rdeča luč je gorela okoli deset sekund, a dirkači spredaj nismo upali dvigniti roke, ker če bi se rdeče luči zaradi kateregakoli primera ugasnile, moraš takrat imeti roko na ročici za plin," je nadaljeval dirkač Ducatija.

Marquezu se je le nekaj sekund po težavah z rdečo lučjo močno začelo kaditi z motocikla, nato pa je del njega tudi zagorel. "Zame je vodstvo tekmovanja naredilo napako, ko so zamaknili start sprinta, kar pomeni pet minut in ne 25 minut. Dirkamo v razredu MotoGP in motocikli so sestavljeni na robu svoje zmogljivosti. Zato bi bilo morda tudi za ostale dirkače bolje, da bi odšli v svoje garaže in preverili, ali je z motocikli vse v redu, in nato nadaljevali z dirko."

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Marc Marquez je po tem, ko mu je pred startom sprinta zagorel motor prejel kazen dveh podaljšanih krogov. motogp.com

Marc Marquez je po tem, ko mu je pred startom sprinta zagorel motor prejel kazen dveh podaljšanih krogov. Profimedia

Marc Marquez je po tem, ko mu je pred startom sprinta zagorel motor prejel kazen dveh podaljšanih krogov. motogp.com

Marc Marquez je po tem, ko mu je pred startom sprinta zagorel motor prejel kazen dveh podaljšanih krogov. Profimedia

Marc Marquez je po tem, ko mu je pred startom sprinta zagorel motor prejel kazen dveh podaljšanih krogov. Profimedia

Marc Marquez je po tem, ko mu je pred startom sprinta zagorel motor prejel kazen dveh podaljšanih krogov. Profimedia











Po dobrem startu je zaradi odpeljanih dveh podaljšanih krogov Španec izgubil veliko mest in na koncu sprint dirko končal šele na 13. mestu. "Na koncu so se odločili za prestavitev starta, jaz sem imel težave z motorjem in zato sem dobil kazen. Proti temu nimam nič, vendar sem mnenja, da bi morali za prihodnost bolje analizirati situacijo."