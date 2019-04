Marquez: Ko imaš ta sladek občutek, je vse lažje

"Start je bil odličen, bil sem zelo osredotočen. Videl sem, da sem v prvem krogu naredil 0,7 sekunde prednosti, mogoče še kaj več, nato pa sem še naprej pritiskal. Vedel sem, da lahko v prvih nekaj krogih naredim največjo razliko in to je bila moja strategija," je po veliki zmagi razlagal Marc Marquez. Tekmece je na koncu porazil za 9,816 sekunde, a na koncu občutno popustil, zadnji ovinek je odpeljal celo v stoječem položaju. Kljub temu je to zadoščalo za njegovo najvišjo prednost ob zmagi na suhi dirki. "Na koncu nisem več pritiskal stoodstotno, saj sem lahko nadziral položaj," je odkrito priznal MM93.

"Moramo uživati v tej zmagi in vikendu, toda ne glede na končno razliko zmaga šteje 25 točk," je pojasnil Španec in razložil, da je teh 25 točk enakih kot Doviziosovih v Katarju, kjer je slavil zgolj s 23 tisočinkami sekunde.