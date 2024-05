Marquez kot prerojen na sprint dirki: Smo na pravi poti, počutim se dobro

Danes je na VN Katalonije dan za glavno dejanje dirkaškega vikenda. V soboto smo na sprint dirki videli pravo dramo, saj so v pesku končali kar trije vodilni. To je izkoristil Marc Marquez, ki se je s 14. startnega mesta prebil na stopničke. Ljubljenec domačih navijačev je bil po velikem uspehu pričakovano poln upanja za nedeljsko dirko. Prenos dogajanja tudi danes na Kanalu A in VOYO.