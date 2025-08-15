Marquez kot prvega tekmeca vidi Bagnaio: Danes je bil najhitrejši

Prvi dan dirkanja v Spielbergu je že za dirkači. Petkove treninge je kot najhitrejši sklenil vodilni v svetovnem prvenstvu Marc Marquez, ki je tako dopoldne kot popoldne postavil najhitrejši čas. Čeprav je veliko nagrado Avstrije začel v ospredju, pa Španec, ki lovi sploh prvo zmago na Red Bull Ringu, kot prvega favorita za zmago vidi svojega moštvenega kolega Francesca Bagnaio.

Marc Marquez FOTO: Profimedia icon-expand

Marc Marquez še naprej kaže odlične predstave, ki so ga krasile že v prvem delu sezone in ga pripeljale do visoke prednosti v skupnem seštevku. Dobro je začel tudi konec tedna v Avstriji, na obeh petkovih treningih je postavil najboljši čas, kljub temu pa ni bil povsem zadovoljen. "Dopoldan sem preprosto zapeljal na stezo in dirkal ter takoj prišel na vrh lestvice, toda nisem bil konstanten v časih krogov. Popoldan sem nekoliko spremenil način dela, delal na zaviranju in zato sem rabil dlje časa, da sem postavil dober čas kroga. Sicer sem našel nekaj konstantnosti, toda še vedno imamo veliko prostora za napredek," je svoj petek za predstavnike medijev opisal Španec.

Marquez bo napadal svojo prvo zmago v Avstriji, kot največjo grožnjo v lovu nanjo pa je izpostavil Francesca Bagnaio. Italijana, ki je petek končal na tretjem mestu, trenutno vidi tudi kot glavnega kandidata za zmago. "Moj največji nasprotnik ta konec tedna bo nedvomno Pecco. Danes je bil najhitrejši, kar se tiče dirkaškega ritma. Kar se tiče časa v enem krogu, ne, toda glede dirkaškega ritma je en korak pred mano," priznava in dodaja, da ga hitrost njegovega moštvenega kolega ne preseneča.

Marc Marquez FOTO: MotoGP icon-expand

"Bolj presenetljivo je bilo to, kar se je zgodilo v prvem delu sezone. Konec koncev je Pecco izredno hiter dirkač in to je ena izmed 'njegovih' stez. Tu je zmagal zadnje tri leta in vedno je bil že v petek med najhitrejšimi, tudi danes je bilo tako. To je bil zanj najboljši petek v letošnji sezoni," je Bagnaio hvalil osemkratni svetovni prvak. Na zadnjih petih prizoriščih je z zmago na sprinterski in nedeljski dirki pobral najvišji možen izkupiček točk, ki bi ga nedvomno želel nadaljevati. A Španec trdi, da ga ne bi preveč prizadelo, če se njegov zmagovalni niz v Avstriji konča.

"Zjutraj si vedno, ko se zbudim, ogledam točkovanje v svetovnem prvenstvu, preverim svojo razliko pred ostalimi in si rečem, da moram preprosto zaključevati dirke. Ozirati se moram na svoje meje. To včasih pomeni, da sem najhitrejši, včasih pa, da sem drugi, tretji ali četrti. Ne moreš biti najhitrejši na vseh dirkališčih," je še pristavil Marquez. V soboto dirkače najprej čaka še zadnji prosti trening s prenosom na VOYO, takoj zatem pa sledijo kvalifikacije, ki jih bomo prenašali tudi na Kanalu A. Tam si boste ob 13.40 lahko ogledali tudi kvalifikacije srednjega razreda, ob 14.55 pa bomo skupaj pospremili še razplet sprinterske dirke.