Marquez kraljeval tudi po zaslužku: pobral 10 milijonov več od Bagnaie

Če je Marc Marquez še v sezoni 2024 dirkal brez plačila, je bil po poročanju španskega časnika Marca v lanski sezoni s 17,2 milijona evrov bruto z naskokom najbolje plačani dirkač.
Osnovna plača devetkratnega svetovnega prvaka znaša 12 milijonov evrov, Ducati pa ga je nagradil še z več kot petimi milijoni evrov bonusa za dosežke. Med drugim je za naslov prvaka dobil tri milijone, za enajst zmag pa je zaslužil še približno milijon in pol.
Drugi najbolje plačani dirkač je bil Fabio Quartararo. Francozu, ki je v lanski sezoni na stopničke stopil zgolj enkrat, je Yamaha za dirkaške usluge plačala 12 milijonov evrov bruto.
Francesco Bagnaia je od Ducatija prejel več kot deset milijonov evrov manj od svojega ekipnega kolega. Italijan, na koncu peti v svetovnem prvenstvu, je zaslužil sedem milijonov evrov.
Četrti najbolje plačani dirkač je bil prvak iz leta 2024 Jorge Martin. Sicer večino sezone poškodovanemu Špancu je Aprilia izplačala 4,2 milijona evrov.
Razlika se nato začne manjšati. S štirimi milijoni sledita poltovarniška dirkača Maverick Vinales in Johann Zarco, s tremi pa Jack Miller in svetovni prvak iz leta 2020 Joan Mir.
Svetovni podprvak Alex Marquez se je kljub zelo uspešni sezoni znašel pri repu plačilne lestvice, Gresini mu je namenil približno 900.000 evrov, še manj pa je prejel tretji v skupnem seštevku Marco Bezzecchi, za katerega je Aprilia odštela 300.000 evrov.
