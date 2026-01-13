Marquez kraljeval tudi po zaslužku: pobral 10 milijonov več od Bagnaie

Če je Marc Marquez še v sezoni 2024 dirkal brez plačila, je bil po poročanju španskega časnika Marca v lanski sezoni s 17,2 milijona evrov bruto z naskokom najbolje plačani dirkač.

Osnovna plača devetkratnega svetovnega prvaka znaša 12 milijonov evrov, Ducati pa ga je nagradil še z več kot petimi milijoni evrov bonusa za dosežke. Med drugim je za naslov prvaka dobil tri milijone, za enajst zmag pa je zaslužil še približno milijon in pol.