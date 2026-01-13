Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
POP 30 Slovenija Črna kronika Tujina Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Čas za zemljo Ceste TV spored
Voyo.si
MotoGP

Marquez kraljeval tudi po zaslužku: pobral 10 milijonov več od Bagnaie

Ljubljana, 13. 01. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Marc Marquez

Aktualni svetovni prvak v razredu motoGP Marc Marquez letos ni prevladoval le na dirkaških stezah in lestvici svetovnega prvenstva, daleč pred tekmeci je tudi glede izplačil, ki jih je prejel v lanski sezoni. Zaslužil je 17,2 milijona evrov, kar je deset milijonov več od svojega ekipnega kolega Italijana Francesca Bagnaie. Špancu se je s svojo plačo še najbolj približal Francoz Fabio Quartararo.

Marc Marquez
Marc Marquez
FOTO: AP

Če je Marc Marquez še v sezoni 2024 dirkal brez plačila, je bil po poročanju španskega časnika Marca v lanski sezoni s 17,2 milijona evrov bruto z naskokom najbolje plačani dirkač. 

Osnovna plača devetkratnega svetovnega prvaka znaša 12 milijonov evrov, Ducati pa ga je nagradil še z več kot petimi milijoni evrov bonusa za dosežke. Med drugim je za naslov prvaka dobil tri milijone, za enajst zmag pa je zaslužil še približno milijon in pol.

Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
FOTO: Profimedia

Drugi najbolje plačani dirkač je bil Fabio Quartararo. Francozu, ki je v lanski sezoni na stopničke stopil zgolj enkrat, je Yamaha za dirkaške usluge plačala 12 milijonov evrov bruto.

Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
FOTO: MotoGP

Francesco Bagnaia je od Ducatija prejel več kot deset milijonov evrov manj od svojega ekipnega kolega. Italijan, na koncu peti v svetovnem prvenstvu, je zaslužil sedem milijonov evrov.

Četrti najbolje plačani dirkač je bil prvak iz leta 2024 Jorge Martin. Sicer večino sezone poškodovanemu Špancu je Aprilia izplačala 4,2 milijona evrov.

Jorge Martin
Jorge Martin
FOTO: Profimedia

Razlika se nato začne manjšati. S štirimi milijoni sledita poltovarniška dirkača Maverick Vinales in Johann Zarco, s tremi pa Jack Miller in svetovni prvak iz leta 2020 Joan Mir.

Alex Marquez
Alex Marquez
FOTO: Profimedia

Svetovni podprvak Alex Marquez se je kljub zelo uspešni sezoni znašel pri repu plačilne lestvice, Gresini mu je namenil približno 900.000 evrov, še manj pa je prejel tretji v skupnem seštevku Marco Bezzecchi, za katerega je Aprilia odštela 300.000 evrov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
motogp marc marquez plača bagnaia

'Počutim se kot najstnik in novinec, vse bom vpijal kot spužva'

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Življenje brez očeta: iskrena izpoved zvezdnice
7 zimskih napak pri oblačenju otrok in kako jih preprečiti
7 zimskih napak pri oblačenju otrok in kako jih preprečiti
Poročil se je z nečakinjo svoje nekdanje žene
Poročil se je z nečakinjo svoje nekdanje žene
Najstniki in spanec ob vikendih: strokovno pojasnilo, zakaj je koristen
Najstniki in spanec ob vikendih: strokovno pojasnilo, zakaj je koristen
zadovoljna
Portal
Za obleko so porabili več kot 400 ur ročnega dela
Dnevni horoskop: Ovni bodo zanesljivi, leve čaka strast
Dnevni horoskop: Ovni bodo zanesljivi, leve čaka strast
Skriti kotički Hrvaške, ki jih poznajo le domačini
Skriti kotički Hrvaške, ki jih poznajo le domačini
Torba, ki bo hit leta 2026
Torba, ki bo hit leta 2026
vizita
Portal
Bolezen, ki najprej spremeni osebnost, ne spomina
Zvezdnica serije Seks v mestu brez zadržkov o menopavzi
Zvezdnica serije Seks v mestu brez zadržkov o menopavzi
Vaša kri lahko pove več o staranju, kot si mislite
Vaša kri lahko pove več o staranju, kot si mislite
Že nežna vadba za moč danes lahko reši tvojo gibljivost v prihodnosti
Že nežna vadba za moč danes lahko reši tvojo gibljivost v prihodnosti
cekin
Portal
Kaj je INR račun?
Preživite januar brez stresa: spremenite navade in prihranite
Preživite januar brez stresa: spremenite navade in prihranite
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
Cena srebra ostaja nepredvidljiva: Goldman Sachs opozarja na ekstremna nihanja v letu 2026
Cena srebra ostaja nepredvidljiva: Goldman Sachs opozarja na ekstremna nihanja v letu 2026
moskisvet
Portal
Obiskal ga je duh pokojne matere
Gmail bo odslej več kot samo elektronski nabiralnik
Gmail bo odslej več kot samo elektronski nabiralnik
Zakaj ročna zavora pozimi zmrzne in kako ukrepati?
Zakaj ročna zavora pozimi zmrzne in kako ukrepati?
Umrl je avtor, ki je s teorijami o vesoljcih razdelil svet
Umrl je avtor, ki je s teorijami o vesoljcih razdelil svet
dominvrt
Portal
Trik, s katerim enostavno očistite vodni kamen na glavi tuša
10 rož za srečo, ki lahko popestrijo vaš dom v letu 2026
10 rož za srečo, ki lahko popestrijo vaš dom v letu 2026
Božičnega drevesa po praznikih ne odlagajte med odpadke
Božičnega drevesa po praznikih ne odlagajte med odpadke
Pasme psov, ki dobro prenašajo mraz, in tiste, ki ga ne najbolje
Pasme psov, ki dobro prenašajo mraz, in tiste, ki ga ne najbolje
okusno
Portal
Stara sladica, ki jo obožujejo vsi
Nizkokalorično živilo, ki popestri zimski jedilnik
Nizkokalorično živilo, ki popestri zimski jedilnik
Ideja za kosilo, ko vam hkrati pašejo testenine in nekaj na žlico
Ideja za kosilo, ko vam hkrati pašejo testenine in nekaj na žlico
Hitra jed kot iz kitajske restavracije
Hitra jed kot iz kitajske restavracije
voyo
Portal
Fargo
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450