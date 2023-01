'Marquez lahko uniči Ducatijeve načrte'

"Marc ima posebno sposobnost zmagovanja z nepopolnimi motocikli," je mnenje nekdanjega moštvenega kolega Marca Marqueza . Dani Pedrosa je Marquezu pri Hondi delal družbo med leti 2013 in 2018. Marqueza so v minulih letih pestile številne poškodbe in posledično je svoj zadnji naslov svetovnega prvaka v razredu motoGP osvojil leta 2019. "Če bo Marc fizično pripravljen in se bo 'razumel' z motociklom, bi lahko uničil načrte Ducatija," je dejal sedanji testni voznik KTM-a.

Na to je namignil tudi agent Enee Bastianinija Carlo Pernat. "V zadnjem času berem malo morje namigovanj o prestopih dirkačev, ampak v resnici se nič ne premika. Vsi pravijo, da bo Jorge Martin prestopil v Yamaho, ampak vsaj do testov v Maleziji (10. februar) so to zgolj namigovanja. Res je, da ima Martin klavzulo v svoji pogodbi zaradi katere lahko predčasno zapusti Ducati, ampak res je tudi, da Yamaha želi videti rezultate pred menjavo dirkačev. Če bi Yamaha v Maleziji bila močna in Honda nekonkurenčna, bi v tem primeru Yamaha mogoče pogledovala v smeri Marqueza in ne Martina," je špekuliral Italijan.