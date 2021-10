Marquez: Lepšega konca tedna v Austinu si ne bi mogel želeti

Zavedal se je, da je med glavnimi favoriti za zmago v Austinu. Tu je, nenazadnje, na zadnjih osmih dirkah - vse od leta 2013 - slavil sedemkrat, kar dovolj zgovorno priča o prevladi Marca Marqueza (Repsol Honda Team) na dirkah za VN Amerik.

Toda tokrat se zdi, da je bila Katalončeva zmaga izrazitejša od vseh predhodnih na omenjenem prizorišču. Drugouvrščeni Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) je za 28-letnikom iz Cervere zaostal za skoraj pet sekund, tretjeuvrščeni Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) pa še za dodatne štiri sekunde. "Dirka se je razpletla tako, kot smo si lahko samo želeli. To je bil naš prvotni načrt, ki je popolnoma uspel," so bile ob vidni utrujenosti uvodne Marquezove besede, ki je v nadaljevanju podrobneje opisal taktični načrt v pohodu na novo zmago na ameriških tleh. "Želja je bila, da si že po v uvodnih treh krogih pridirkam večjo prednost, ki bi jo v nadaljevanju le še ohranjal, oziroma po možnosti povečeval. Ko sem s prvim ostrejšim ovinkom opravil na najboljši možen način, sem začutil, da bi to bil lahko moj dan. Za Fabia sem vedel, da ne bo želel preveč tvegati, Bagnaia pa nama je sledil nekoliko iz ozadja," je po sanjskem razpletu dirke zanj povedal osemkratni svetovni prvak.