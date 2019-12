Marquez izstrelil iz prve: Največji tekmec? Quartararo, tu ni dvoma

Serijski svetovni prvak elitnega razreda motoGP, Španec Marc Marquez, je pred dnevi uspešno prestal operacijo desne rame. Lani je imel podoben poseg na levi rami, ki ni pustil nikakršnih posledic. To potrjujejo fantastični rezultati, ki jih je 26-letni Španec nizal v sezoni 2019. V naslednji, ko mu bo v garaži Honde družbo delal mlajši brat Alex, ima podobne načrte. "Kot prvo navduševati navijače po svetu in zmagovati. To so vedno znova moji cilji v sezoni."

Marc Marquez je predčasno osvojil nov naslov, v sezoni, ko se je "posladkal" tudi z dvanajstimi posamičnimi zmagami. FOTO: motoGP

SP v razredu motoGP za sezono je bilo vse odločeno že precej pred koncem, Marc Marquez je naslov osvojil predčasno, njegov končni točkovni izkupiček leta 2019 je 420 točk, zmaga v Valencii pa je bila zanj že 12. v sezoni. Marqueza so takoj po končani sezoni operirali v bolnišnici Hospital Universitari v Barceloni. Na motor se bo vrnil na testiranjih v Sepangu. "Moja skrivnost? Ni želja po zmagah in lovorikah, moj imperativ so navijači, ki jih želim iz dirke v dirko razveseljevati in navduševati," je za Corriere Dello Sport povedal serijski motociklistični prvak.

Sezona 2020 se bo začela 8. marca v Katarju.

Španec je osvojil osem naslovov svetovnega prvaka v elitnem razredu, v labski sezoni pa je osvojil kar 12 zmag. vse skupaj je zaključil fantastično s poslovilno zmago na zadnji dirki sezone v Valencii. "Vleče me adrenalin pred tekmo. Ko ga začutim sem drug človek. Ne razmišljam o lovorikah in minulih zmagah, ne razmišljam o uspehih, ki sem jih dosegel v preteklosti. Naprej me vleče želja po novem dokazovanju in da še naprej navdušujem navijače po svetu. To je moje poslanstvo. Osebni dosežki niso v prvem planu," je kar malce presenetil z izjavo Marc Marquez, ki že nekaj let nima primernega konkurenta, ki bi ga, vsaj malce, ogrozil v borbi za naslov svetovnega prvaka. Španec je v pogovoru za ugledni italijanski športni časnik razkril "točko preloma", trenutek, v karieri, ko je zares začel verjeti, da mu v motociklizmu lahko uspejo velike stvari.





Marc Marquez je osemkrat osvojil naslov svetovnega prvaka in se nezadržno bliža Giacomu Agostiniju. FOTO: AP

"Še dobro pomnim leto 2010 in VN Portugalske. Takrat sem jahal še motocikel razreda moto3. Zmagal sem dirko potem ko sem jo začel na zadnjem mestu. Takrat sem spoznal, da mi lahko uspe tudi nekaj velikega." Ni pozabil omeniti, kako srečen je, da bo v naslednji sezoni v ekipi Honde tudi njegov mlajši brat Alex, ki prihaja v kraljevi razred po sanjski sezoni v moto2.

V naslednji sezoni elitnega razreda bosta za tovarniško ekipo Honde vozila brata Marquez. Svetovnemu prvaku Marcu se bo namreč pridružil še Alex, sveži svetovni prvak razreda moto2.

"Upam le, da bo užival in ne bo preveč obremenjen z rezultatom. Zaupam vanj, vem da je odličen dirkač. Je pa res, da je prehod v kraljevi razred velikanska stvar zanj. Kot da bi zamenjal šport, takšna razlika je med motoGP in ostalimi razredi." Marquez ne beži od dejstva, da bo tudi v prihajajoči sezoni mož, ki ga bodo želeli premagati za vsako ceno, dirkač, ki bo na hrbtu nosil nalepko favorita za končno zmago. "Tako pač je, od te vloge ne bom mogel ubežati, tudi ne želim. Če želite, vam izdam še ime mojega največjega konkurenta v prihodnje. To je Fabio Quartataro, o tem, ni nobenega dvoma," je izstrelil dirkač iz Cervere, ki za konec poudarja, da je zanj srečen kraj Sepang, VN Malezije pa najljubša dirka v koledarju. "Ne brez razloga. Leta 2014 in letos sva z bratom v različnih kategorijah osvojila svetovni naslov. To je najin srečen kraj," je za konec še dejal skorajda nepremagljivi Španec.