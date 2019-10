Marquez: Lovorike štejejo, a pomembnejša je 'zapuščina' pri navijačih

Marc Marquez je na VN Tajske še osmič skupno in šestič v razredu motoGP postal svetovni motociklistični prvak. Šestindvajsetletni Španec je četrti zaporedni naslov svetovnega prvaka v kraljevskem motociklističnem razredu osvojil predčasno, kljub temu pa bo do konca sezone dirkal nadvse resno in na rezultat. Že na VN Japonske v Motegiju želi nadaljevati serijo zmag. S prenosi na VOYO začenjamo s treningi v petek zgodaj zjutraj.

Marc Marquez ob proslavljanju osmega naslova svetovnega prvaka. FOTO: motoGP

Marc Marquez se je s šestim naslovom v kraljevskem razredu na tretjem mestu večne lestvice izenačil z Avstralcem Mickom Doohanom, Italijan Valentino Rossi jih ima sedem in je drugi med vsemi, prvi pa je njegov rojak Giacomo Agostini z osmimi naslovi.

Agostini je dirkal v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, osem naslovov svetovnega prvaka pa je osvojil v razredu 500 kubičnih centimetrov, takratnem elitnem razredu. Šestindvajsetletni Španec je četrti zaporedni naslov svetovnega prvaka v kraljevskem motociklističnem razredu predčasno, do konca sezone so še štiri dirke, osvojil po ogorčenem boju, saj mu je za ovratnik dihal 20-letni Fabio Quartararo. Španski motociklistični zvezdnik je v Buriramu osvojil še deveto zmago sezone ter skupno 53. "Moj načrt je bil, da zmagam na dirki, ne glede na seštevke, prvenstvo ni bilo pomembno. Ves čas sem si skušal zagotoviti najboljši možni položaj za zmago. In to sem tudi naredil. Tako bo tudi na preostalih preizkušnjah. Čeprav imam naslov že v žepu, pa bom na vsaki dirki posebej želel zmagati," je za Corierre Dello Sport povedal španski prvak. "Neverjetno leto, opravili smo odlično delo, rad bi se zahvalil vsem ljudem, ki so mi pomagali. Nekaj dni smo si vzeli za relaksacijo in počitek, toda hitro smo se vrnili k delu in žre nekaj časa razmišljamo o VN Japonske v Motegiju," je priznal novi-stari prvak, ki želi do konca sezone predvsem navduševati s sproščenimi vožnjami. To je privilegij, ki ga prinaša predčasna osvojitev naslova svetovnega prvaka.





Fabio Quartararo in Marc Marquez FOTO: motoGP

"Lovorike in zmage seveda štejejo, to je nekaj kar gre v vitrine, kar ostaja v arhivu, toda zame so pomembnejša čustva navijačev. Želim, da se me spomnijo po tem, da sem jih navduševal z vožnjami, da sem ustvarjal motociklistični spektakel. To je tisto kar zares šteje."

Španec je opazil, da ... "V zgodovini so dirkali posamezniki, ki so pridno osvajali lovorike in se sladkali z zmagami, toda niso ostali v spominu navijačev. Imamo pa tudi dirkače, ki morda niso osvojili toliko lovorik in zmag, pa so za večno zapisani v srca navijačev. Randy Mamola je na primer eden takšnih,. Tudi sam bi rad, da se me bolj spominjajo po spektaklu, kot po zmagah," je italijanskemu športnemu časniku priznal 26-letni Marquez, ki je tudi oziroma predvsem zato vse do zadnjega lovil zmago na VN Tajske, tvegal tudi morebitni odstop ... "V Buriramu sem privijal motocikel do konca ravno zato, da se me spomnijo kot dirkača, ki se ni štedil. Resda sem v preteklosti tu in tam plačal davekprevelike ambicioznosti oziroma prevelike želje po vrhunskem rezultatu in večkrat ostal v pesku. na takšen način sem recimo izgubil prvenstvo leta 2015. A mi ni žal, saj ne želim iz svoje kože," še piše Corierre Dello Sport.