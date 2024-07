Marquez: Mislim, da je Alex več naredil zame kot jaz zanj

Brata, ki dirkata v isti ekipi in si delita tudi streho nad glavo, se podpirata v dobrem in v slabem. "Mislim, da je on naredil več zame kot jaz zanj. Moral se je sprijazniti s tem, da so ga dojemali kot 'brata Marca Marqueza', dokler ni postal Alex Marquez. Uspel si je ustvariti svoje ime, se uveljaviti kot dirkač in si zagotoviti položaj v razredu motoGP," je na svojega mlajšega brata ponosen zvezdnik motociklizma.